Armada sa Japan gisusi ni Presidente Duterte

Midunggo sa pantalan sa Alava Wharf sa Subic Bay ang Escort Flotilla Four sa Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) niadtong Septembre 1 alang sa ‘goodwill visit’ sa nasud.

Wala usab palabya ni Presidente Rodrigo Duterte ang kahigayunan nga mabisita ang maong fleet, nga pipila ka armas-iggugubat ang luwan sa higanteng military vessel nga helicopter carrier Japanese Ship (JS) Kaga (DDH-184) nga adunay lima ka SH-60K patrol helicopter, Akizuki-class destroyer JS Suzutsuki (DD-117), ug Murasame-class destroyer JS Inazuma (DD-105).

Matud ni Commodore Antonio Palces, nangulo sa delagasyon sa PH Navy, ang maong pagbisita nagtinguha aron lig-onon ang relasyon sa Pilipinas ug Japan: “(to) share strategic partnership and common interest of a peaceful and stable region and rules-based approach to international engagements and resolution to conflict.”

Magpabilin ang maong navy fleet hangtud sa Septembre 5. ()