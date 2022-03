Arkila o magdala ng sariling sasakyan?

Atras-abante.

Ito madalas na mangyari ngayon sa nagbabalak na gumala dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo na sa personal kong karanasan ay talaga namang kahindik-hindik na dahil napalaki ng iniiksi ng distansiyang narating ko sa halagang ipinakarga ko kumpara noong hindi pa nagkakagulo ang Russia at Ukraine.

Halimbawa lamang na kung dati ay kayang magbalikan ng Baguio ang Php3.5k na diesel depende sa dami ang pasahero mo paakyat ay baka hindi ka pa makaakyat dahil nga ang dating Php40 ay nasa mahigit Php80 na kada litro ngayon.

Kaya nga bago gumala ng medyo malayuan ay malaking dagdag sa isipin ang badyet sa gasolina o krudo bukod pa sa toll fee, hotel kung hindi balikan at pagkain na hindi agrabyado sa mata ng ibang mga kasabayang kumakain sa stopover o sa mga lugar na ginagalaan.

Mantakin ninyo ang magiging dagdag sa badyet, kaya naman kahit na sinong nagbabalak gumala ay talaga namang mapapaisip kung tuloy ba o magbrowse na lang muna sa social media hanggang sa bumalik ang dating presyo ng produktong petrolyo.

Pero gaya ng kasabihang pag gusto may paraan, kaya pa ring ituloy ang mga binabalak na paggala basta’t makaisip ng tamang diskarte upang hindi masyadong umaray sa badyet.

At bilang isang biyahero na nitong mga nakaraang araw ay napapadalas ang malayuang paglalakbay, bigyan ko na rin kayo ng ilang simpleng tips para sa praktikal na paglalakbay.

Halimbawa lamang na hindi kayo kasya sa isang sedan, puwedeng ikonsidera ang pag-arkila na lamang ng van dahil mas komportable ito sa malayuang biyahe, bukod pa sa katotohang tuloy-tuloy at mas masaya ang marites ng tropa dahil nga magkakasama kayo sa iisang sasakyan.

Sa ganitong sistema, ang badyet sa gas para sa dalawang sasakyan ay magiging isa na lamang, pati na rin ang sa toll fee kaya medyo ramdam ang matitipid.

At para mas praktikal pa, makipagdeal ng maayos sa van provider gaya ng mga detalyeng sumusunod.

1. Kung puwede na per ulo na lamang ang singilan at bahala na siya diesel at toll.

2. Kung hindi naman magkakasundo, makipagtawaran sa presyo niya gamit ang katotohanan na kayo na rin ang magbabayad ng toll at gas at ang mapupunta sa kanya ay malinis. Dito madalas na nagkakaroon ng magandang deal lalo na kapag maganda ang latag ng nag-aarkila.

3. Tingnan ang fuel gauge bago sumunod sa sasabihin ng driver na unang karga. Dalawang situwasyon lamang ang maaring maging rasonable para sa nag-aarkila, kung ang van ay full tank at kung walang wala itong laman. Sa full tank, obligado ang nag-arkila na punuin uli ito bago magtapos ang usapan habang sa halos wala nang laman ay walang obligasyon ang una na punuin ito bago maghiwa-hiwalay.

Ayan, napakasimpleng tip para sa mga ayaw magpaawat sa paggala ngayong napakataas ng presyo ng krudo pero bago ang ganap na pagpapasya, isipin na muna kung talagang wala nang mas mahalagang dapat na paglaanan ang inyong badyet.

Ayos ba?