Arjo sinapak si Anne

Mangiyak-ngiyak si Anne Curtis nang umakyat sa stage sa opening night ng Cinemalaya 2018 sa CCP Main Thea­ter nu’ng Biyernes.

Ang big-budget action movie ni Anne na ‘BuyBust’ ang nagbukas ng Cinemalaya this year, na first time nag-opening film na palabas na sa mga sinehan.

In fairness ay hindi pala totoong may bayad ang ticket nu’ng opening night, free pa rin ito tulad ng dati, kailangan lang magbigay ng CCP ng ticket para ma-monitor ang bilang ng audience.

“Sobrang nakakaiyak! Hindi ko alam ang sasabihin ko! Thank you po sa lahat!” bulalas ng teary-eyed na si Anne, na hindi pa nakakagawa ng pelikula sa Cinemalaya.

Napanood na namin finally ang ‘BuyBust’ at in fairness ay bongga nga ang fight scenes nito na sobrang kinarir at well-choreographed.

Napagod kami sa tagal ng bakbakan, barilan at patayan. Astig na astig ang pulis na karak­ter ni Anne na si Nina Manigan na ultimate survivor ang peg.

Kaya lang ay parang mas gusto naming mas wasak pa ang mukha ni Anne sa ending. Sa tindi ng mga sapak sa kanya ni Arjo Atayde, dapat ay bangas-bangas­ na ang fez niya at halos hindi na siya makilala.

Sa bandang dulo lang umapir ang main kontrabida karakter ni Arjo na si Biggie Chen, pero markado ang role nito.

Nagtsi-cheer ang audience sa squadmate ni Anne na si Brandon Vera, na indestructible ang peg at parang walang kamatayan.

Nabagalan kami sa simula ng pelikula, na halos antukin kami dahil walang nangyayari, buti na lang ay bumawi nang magsimula na ang intense action scenes sa Grasya ni Maria.

Bet namin ang nangyari sa ending ng mo­vie, na very EJK ang linya ni Anne na, “Nanlaban ang suspek.”

May tsikang mahina sa takilya ang ‘BuyBust’ pero in fairness ay may mga nanonood naman sa LFS nito sa Fisher Mall.