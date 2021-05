Arjo itsa-puwera: Maine, Alden mag-asawa pa rin

Nag-comment lang si Ken Chan sa Instagram ni Maine Mendoza, at mukhang alam na niya na may mga mamba-bash sa kanya agad.

Same-same pa rin pala ang ilang fan ni Maine o ng AlDub pa rin nila ni Alden Richards. Na nang-aaway pa rin basta may ibang actor, actress na nag-comment o nadikit sa dalawa, huh!

Nag-post nga si Maine ng picture niya habang nagre-relax sa farm. Ang caption niya nga ay “farm day.”

Nag-comment si Ken nang, “Pwede pong makipitas ng mga pananim?”

Hayun na, sinabihan na si Ken na, “magpaalam ka muna kay Arjo.”

At ‘di nawala ang mga nag-iilusyon na si Alden pa rin at parang itsa-puwera talaga ang totoong boyfriend ni Maine for 3 years na yata na si Arjo.

Sabi ng ibang comments, “Bakit naman dapat magpaalam kay ARSHO?” “Siya ba may ari? Parang mali ka ata Mister po dapat magpaalam kay Tisoy RJ hindi kay baklang atay.”

Meron din naman na diretsahang sinabihan ang naniniwalang sina Maine at Alden pa rin. Sey ng isang netizen, “Pathetic ka! Still living in your hallucinations.”

Lahat ‘yan ay dahil lang sa pagku-comment ni Ken, huh!

Alwyn nambabae kaya nilayasan ni Jennica

Inamin na ni Jennica Garcia na hiwalay na nga talaga sila ng asawang si Alwyn Uytingco sa interview niya sa GMAnetwork.com.

So after the separation, balik Kapuso si Jennica. Since noong dalaga ito, most of her shows naman talaga ay mga Kapuso. Ang comeback niya ay sa seryeng Las Hermanas bilang kontrabida ni Yasmien Kurdi.

Walang dinetalye si Jennica na dahilan ng paghihiwalay nila. Pero nabanggit nito na ang financial ang isa sa rason kung bakit din siya balik showbiz. Kaya ang daming nag-assume agad na siguro raw, nagka-problema talaga sina Alwyn at Jennica sa pera.

“That’s the most that I could say right now. It’s the reason din kasi talaga kung bakit kinailangan kong bumalik sa pag-aartista.”

Sa isang banda, dahil nasubaybayan din ng netizens ang buhay ni Jennica through her Instagram. May mga nagsabing etchos lang daw nito ang simpleng buhay, pero hindi rin naman daw kaya.

Meron pang kinuwestiyon ang faith ni Jennica. May nagsabi pang kesyo ‘di raw siguro natagalan ni Alwyn ang mga “trip” ni Jennica.

Pero may source naman kami na nagsabing kesyo may third party raw kasi sa part ni Alwyn. Pero hindi naman nito makumpirma ang sinabi nang tanungin namin.