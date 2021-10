Arjo, Ejay, Nash: Nangakong tutulong, hindi magnanakaw

Laos na kaya, kaya sasabak sa politika!

Ganiyan ang tingin ng marami, kapag ang artista, sasabak sa politika.

Pero, mas marami ang naniniwala na sikat kasi, kaya sasabak sa politika, at gustong makatulong.

Anyway, matindi, exciting ang ‘elections 2022’, dahil mas maraming artistang sasabak sa politika. Mga aktor na bongga pa ang career, pero heto nga, itinaya ang mga pangalan nila sa politika.

Mula presidente, hanggang bise presidente, pamilyar na mga pangalan sa showbiz ang makikita mo, sina Manila Mayor Isko Moreno, Senator Tito Sotto.

Sila nga yata ang inspirasyon ng mga aktor na gusto ring maging politiko.

Para kay Arjo Atayde, matagal na niyang gustong pumasok sa politika.

“Pero kung sinabi ko dati pa na gusto kong tumakbo, walang maniniwala,” sabi niya sa interview sa kanya ni Julius Babao sa YouTube channel nitong Julius Babao Unplugged.

Namulat daw si Arjo na tuwing Linggo, kapag nagkikita-kita ang mga magkakamag-anak ay politika ang pinag-uusapan. May Tito siyang Mayor, at siyempre si Sen. Ralph Recto, at iba pang kamag-anak. Ang mga kaibigan daw ng tatay niya ay mga politician din.

“So, exposed din ako sa politics. Sa province ni Mommy (Sylvia Sanchez), at mga foundation na sinasamahan ko, nakikita ko rin. Ang tanong ko lang noon, when and how?

Pero, ang nagtulak daw talaga sa kanya sa politika ay ang nakikita niya sa paligid, ang sangkatutak na problema ng mga kababayan natin.

“The actual problems are in front of us, in the news. Nasa mukha na natin, pero walang nangyayari.

“Bakit pinapahirapan ang mga tao sa gitna ng pandemya? Bakit tinatanggalan ng trabaho sa gitna ng pandemya? Bakit hindi natin tulungan ang mga tao?

“Hindi na ito politics, kundi logic na! Kailangan natin tulungan ang mga tao,” sabi ni Arjo.

Ngangako si Arjo na hindi niya ipapakain kay Maine (Mendoza) o sa mga magiging anak nila ang pera mula politika, o ang tinatawag niyang ‘dirty money’.

“Hindi ako ganun pinalaki!” sabi niya, na sa part 1 nga ng interview na `yon ay nilantad ni Arjo ang mga negosyo niya, investment, na bubuhay sa kanila, kahit hindi siya mag-showbiz muna.

Anyway, nandiyan din si Ejay Falcon, na sinimulan ang intensiyong tumakbo sa probinsiya nila sa Pola, Mindoro Oriental (bilang vice governor), sa pamamagitan ng pag-post ng lumang photo niya.

“Share ko lang po: 15 years ago, isa akong ordinaryong binata sa Mindoro na rumaraket bilang kargador para makatulong sa pamilya at pambaon sa school. Sako-sako ng kopra ang binubuhat ko kasama ang aking mga kaibigan bilang ito ang isa sa pangunahing hanapbuhay sa amin sa Bacawan Pola Oriental Mindoro.

“Sana nai-inspire ko ang mga kapwa ko Mindoreño lalo na ang mga kabataan na patuloy na magpursige para umasenso sila sa buhay. Huwag matakot Mangarap. Dahil sa pangarap nag-uumpisa ang tagumpay,” mensahe ni Ejay.

Panggulat din ang pagpasok ni Nash Aguas (Aeign Zackrey Nash Victoriano Aguas sa tunay na buhay), na sa edad na 22, sabak na agad bilang kandidato sa pagka-konsehal sa Cavite City.

Naniniwala ang mga beteranong politico sa Cavite na malaki ang maitutulong ni Nash hindi lang sa eleksiyon, kundi pati sa pagbigay ng solusyon sa problema ng mga kabataan, mamamayan.

Sa murang edad ni Nash, nakapagpundar siya ng negosyo, real estate investor, na mula sa kita niya sa showbiz.

“We really think Nash can help us revive the former status of our city which is first-class. Through his reach, we can easily help Cavite City promote tourism assets. He will also be an inspiration to the Caviteño youth,” sabi ng mga katiket ni Nash sa Lakas–Christian Muslim Democrats party.

Medyo marami ang kumukontra sa pagpasok ni Nash sa politika, dahil sobrang bata pa raw nito. Na mas maganda raw na subukan munang maging SK Chairman, o magtapos muna ng pag-aaral.

Base sa ‘bio’ ni Nash, BSBA Major in Marketing Management ang kursong kinuha niya sa kolehiyo. (Dondon Sermino)