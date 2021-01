Arjo desididong maging kongresista

Tahimik pa si Sylvia Sanchez tungkol sa balitang kakandidato sa pagka-representative ng isang distrito sa Quezon City ang anak niyang si Arjo Atayde, pero matunog na matunog ang tungkol sa balitang ‘yon.

Ayaw mang magsalita ng premyadong aktres tungkol sa nalalapit na pagpasok sa pulitika ni Arjo, isang malapit naman sa kanila ang nagkumpirmang pinag-iisipang mabuti ng aktor ang tungkol sa kandidatura nito sa pagka-congressman.

“Pinag-aaralang mabuti ni Arjo, hindi pa raw sure na sure, pero sa tingin naman namin, matutuloy talaga si Arjo.

“Si Sylvia kasi, ayaw munang magsalita tungkol diyan. Ang daming nagtatanong sa kanya, pero ayaw niyang pangunahan si Arjo,” sabi ng kausap namin.

Hindi naman daw talaga imposible para kay Arjo na pasukin ang mundo ng politika dahil kung ang nanay niya ay kilalang aktres, pati ang kapatid na si Ria Atayde, ang isang uncle naman daw niya ay kilalang politiko.

Noon pa naman daw ay gusto na ni Arjo na pasukin din ang mundo ng politika.

“Noon pa, gusto na ni Arjo na pumasok sa politics. Ang uncle ni Arjo, mayor sa Isabela. ‘Tapos ‘yung first cousin naman niya na si Luis Atayde, tatakbo rin na councilor sa Isabela.

So, if you will ask me, tuloy na ‘yan,” sabi pa ng kausap ko.

So, ang boyfriend ni Maine Mendoza, sa 2022 kaya ay magiging Congressman Arjo na? Let’s wait and see!