Ariella matagal nang tigang sa boylet

Si Ervic Vijandre ang nagkaroon ng impact na na-link sa beauty queen na si Ariella Arida. Kasi, kahit ang tagal na ng pagkaka-link nila at hindi rin naman masasabing matagal, aba, ‘yun pa rin pala ang nasa isipan ng ilang press na boyfriend ni Ariella.

Sabi nga niya, “Hindi po, ang tagal na nu’n, I’m single.”

Wala nga raw boyfriend si Ariella na nakausap lang namin kahapon through video call habang nasa ta-ping siya ng “Killer Bride” sa Taal, Batangas.

Ikalawang acting stint na ni Ariella ang “Killer Bride”, nauna na siyang napanood sa ABS-CBN’s “Playhouse.” At the same time, isa rin siya sa mga host ng “Umagang Kayganda.”

Supposedly, makakaharap sana ni Ariella ang ilang entertainment press kahapon dahil sa ikalawang taon, siya pa rin ang ni-renew ng kontrata bilang endorser ng Cosmo Skin GSE Dark Spots corrector ng BARGN nina Nino Bautista at Red Gatus.

Mas masaya si Ariella sa ikalawang taon niyang endorser. Aniya, “Naging kaibigan ko na sila at sobrang happy kasi, ginagamit ko rin naman talaga ang product.”

Instead, ang nakausap ng press ay ang mga may-ari ng Cosmo Skin na sina Nino at Red. At ayon sa mga ito, ang Filipina skin daw talaga ni Ariella really fits the product.

“Si Ariella rin , she always loves to go to the beach. Palagi siyang nasa labas. Hindi siya takot sa araw kaya tamang-tama sa kanya ang dark spot corrector. And she loves taking it.” (Rose Garcia)