Ariana pepedal sa World MTB

ITATALA ni national mountain bike team member Ariana Evangelista ang kasaysayan bilang pinakaunang Pilipinong rider na sasabak sa may nakatayang 2024 Paris Olympic points na Union Cycliste International (UCI) Mountain Bike World Championships na gaganapin sa Les Gets, France.

“I’M RACING IN THE UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CHAMPIONSHIPS IN LES GETS, FRANCE THIS AUGUST!!!,” post ng pangunahing babaeng MTB cyclist ng bansa na si Evangelista.

“First Filipina to participate in the women’s elite World Champs and I still can’t believe that I’m actually going. Sir Oscar Rodriguez Jr. made this possible!! I have a great privilege and I’m deeply honored and grateful for the opportunity given to me. . Hoping some Pinoys can go and watch me race there! Would mean a lot to me! ” sabi pa ni Evangelista, na nagpalit ng apelyido bilang dating Dormitorio.

“CAN’T WAIT TO REPRESENT THE PHILIPPINES IN THE WORLD CHAMPS!!,” dagdag nito.

Magbabalik ang karera sa Les Gets matapos ang 18 taon na huling isinagawa noong 2004 UCI MTB World Championships.

Ang Les Gets ang magho-host ng UCI MTB World Championships simula Agosto 24 hanggang 28 kasama ang French Cycling Federation kung saan paglalabanan ang mga nakatayang Olympic qualifying points para sa iho-host nito na 2024 Paris Olympics. (Lito Oredo)