Ariana, Dalton kasal na

Kinasal na ang pop star na si Ariana Grande sa real estate agent fiance niyang si Dalton Gomez sa California.

Na-engaged ang dalawa noong December 2020. Nagsimula silang mag-date noong January 2020.

Ayon sa rep ni Ariana: “They got married. It was tiny and intimate — less than 20 people. The room was so happy and full of love. The couple and both families couldn’t be happier.”

Naganap ang wedding sa family home ni Ariana sa Montecito, Southern California.

Na-engaged noong 2018 si Ariana sa Saturday Night Live comedian na si Pete Davidson, pero naghiwalay sila after five months. Matagal naman niyang nakarelasyon ang rapper na si Mac Miller na pumanaw dahil sa accidental drug overdose noong 2018. (Ruel Mendoza)