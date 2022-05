Argentinian actor naakit kay Andrea

Nagkaroon ng online mediacon para sa Argentinian movie na “Pasional” kunsaan ay pinagbibidahan ito ng Kapuso actress na si Andrea Torres.

Humarap via zoom si Andrea kasama ang cast at production ng movie since katatapos lang nilang mag-shooting sa ilang isla sa Pilipinas tulad ng Palawan.

Sabi nga namin kay Andrea, halatang kuhang-kuha ng charm niya ang loob ng mga Argentinian na nakasama niya sa movie.

Siya rin daw kasi, magaganda ang naging memories niya.

“They made sure na kumportable ako ron, nae-enjoy ko ang lugar nila. Plinano nila lahat at ang gaganda ng naging memories ko from Argentina.

“Kaya naman noong sila na ang pumunta rito, may pressure rin for me. Siyempre, gusto ko rin makita nila ang ganda ng country natin, makapaglibot sila and happy naman ako kasi, talagang tuwang-tuwa sila lalo na sa mga beach natin. First time rin nilang nakakita ng gano’ng kulay ng tubig na blue na blue.”

At posible raw na mas maunang ipalabas sa Pilipinas ang movie kesa sa Argentina.

“I think, mas mauuna po siyang ipalabas dito sa atin. Tina-target po nila ang November, pero siyempre, depende rin po sa post production at gusto rin po nila na mawala muna po ang Covid and medyo mag-back to normal muna po ang lahat.”

Bilang kilalang sexy actress, mukhang hindi rin naman bibiguin ni Andrea ang manonood ng first International movie niya at mukhang daring pa rin siya rito. Lalo na nga raw sa mga beach location nila.

***

Sheryl, Chanda, Celia masaya sa Artist Circle

Mahigit sa seventy (70) na pala ang artists na hawak ni Rams David sa kanyang Artist Circle management. Ten years na ang management niya na nagsimula bilang AGT House of Talents at isang taon pa lang bilang Artist Circle.

Nagkaroon ng bonggang 10th year anniversary celebration ang Artist Circle sa Aquila Crystal Place sa Tagaytay City noong May 11. It so happened na bagong artist ni Rams ay ang events stylist na si Tei Endencia, the man behind Aquila Crystal Place at ang Artist Circle na ang magha-handle ng mga booking niya here and abroad.

Dumating ang halos lahat ng talents ng Artist Circle at binigyan niya ng awards ang mga sampung taon na sa pangangalaga niya. Ramdam namin ang contentment at saya ng mga artists na ito kabilang sina Ms. Chanda Romero, Odette Khan, Ms. Celia Rodriguez at Sheryl Cruz na nagpahayag ng pasasalamat sa pangangalaga sa kanila ni Rams at mga sisters ni Rams na sina Ate Chris at Ate Tere.

Present din ang ibang artists tulad nina Jelai Andres, Jopay Paguia ( na mga nanalong Star of the Night). Nagsilbing host naman si Wilma Doesnt at waging Teenstar of the Night ang anak niya na si Aseana.

Sabi nga ni Rams, na aminadong aside sa health reason, ang matutukan naman ang kanyang Artist Circle Management ang dahilan kung bakit kinailangan niyang mag-resign sa Triple A Management na ipinagpapasalamat niya dahil naiintindihan daw ni Mr. Tony Tuviera.

May pakiramdam kaming mas bobongga pa nga ang Artist Circle lalo na ngayon na mas dito na ang focus ni Rams mismo plus yung nakikita naming solid na tiwala sa kanya ng mga artists niya.

***

Pokwang reresbakan matandang scammer

Hindi binanggit ni Pokwang sa kanyang Tweet kung sino ang pinatatamaan nito na tila reresbakan daw niyang matandang walang pinagkatandaan.

Nasa bakasyon kasi ito ngayon. Mukhang nag-recharge at kumalma muna pagkatapos ng mga kaganapan sa kampanya at election.

So tuloy, may mga nag-aabang kung sino ang tinutukoy niya sa kanyang tweet. Obviously, may koneksiyon pa rin sa mga naging ganap sa election at sa resulta nito ang pinanggagalingan ng tweet niya or nag-trigger sa kanya.

Sabi lang ni Pokwang, “nasa bakasyon lang ako e wait lang pagbalik ko talak ka saking matandang walang pinagkatandaan!!! Scammer!!!