Argentina president bet ang abortion

MAGSUSUMITE ng panukala sa Kongreso si Argentina President Alberto Fernandez para maisa-ligal sa kanilang bansa ang abortion.

Ito ang kauna-unahang pagkakataon na isang pangulo ang sumuporta sa abortion, ayon sa Al Jazeera ­report.

Inanunsyo ni Fernandez ang kanyang balak sa National Congress noong Linggo, Marso 1 sa harap ng libo-libong tao.

Aniya, dapat res­petuhin ng lipunan ang desisyon ng isang indibiduwal tungkol sa kanyang katawan.

“That is why, within the next 10 days, I will present a bill for the voluntary interruption of pregnancy that legalises abortion at the initial time of pregnancy and allows women to access the health system when they make the decision to abort,” paliwanag ni Fernandez.

Sa Argentina, iligal ang abortion maliban sa mga rape o kung malalagay sa peligro ang buhay ng isang ina. (IS)