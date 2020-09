Ardot Parojinog namatay sa cardiac arrest – PNP

Wala umanong nakitang senyales ng foul play at sa halip ay nakitang cardiac arrest o atake sa puso ang kinamatay ng high-profile inmate na si Ricardo ‘Ardot’ Parajinog, ayon sa Philippine National Police (PNP).

Saad ni PNP Police Brig. Gen. Bernard Banac, hindi nakitaan ng injury ang katawan ng dating konsehal sa Ozamiz City.

“As of this time we are ruling it out because there was no indication of violence that transpired during the night and upon examination of his body, there were no physical injuries or violence on his body,” saad ni Banac sa isang panayam .

Nasawi si Parojinog sa loob ng kanyang selda nang dalhin ito sa Ozamiz City mula PNP Custodial Center sa Quezon City para dumalo sa court hearing dahil sa ilang kaso kasama na ang murder.

Samantala, isa-swab test ang mga labi ni Parojinog para makita kung nahawaan ba ito ng COVID-19. (RP)