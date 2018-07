Ardot Parojinog balik-‘Pinas

KINUMPIRMA kahapon ni Philippine National Police (PNP) Director Ge­neral Oscar Albayalde ang pagdating sa bansa ng puganteng si Ardot Parojinog mula sa Taiwan.

Ayon kay Albayalde, inaasahan na darating si Parojinog sa bansa sakay ng PR 897 mula Taipei at lalapag dakong alas-9:35 nang gabi sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA).

Kasama ni Parojinog ang composite team ng International Police (Interpol) at PNP na binubuo ng mga operatiba mula sa Directorate for Intelligence, Criminal Investigation and Detection Group at Intelligence Group na siyang sumundo sa kanya sa Taiwan kung saan ito nakakulong.

Siniguro naman ni PNP spokesman Sr. Supt. Benigno Durana ang kaligtasan ni Parojinog sa oras na i-turn over ito sa PNP ng mga awtoridad ng Taiwan.

Si Ardot ay inaresto ng mga awtoridad sa Taiwan noong Mayo dahil sa iligal na pagpasok sa nasabing teritoryo gamit ang mga pekeng papeles.

Sa kanyang pagbalik sa Pilipinas ay mahaharap si Parojinog sa mga kasong illegal possession of firearms and explosives at illegal drugs.

Kapatid siya ni da­ting Ozamiz City Mayor Reynaldo Parojinog Sr. na napaslang matapos manlaban sa mga pulis na nagsilbi ng warrant of arrest sa compound ng mga Parojinog sa nasabing lungsod noong nakaraang taon.

Nabatid na nagbayad­ na lamang ng multa si Parojinog para hindi na nito tapusin ang kanyang tatlong buwan na pagkakakulong sa Taiwan.