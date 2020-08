Ardina swak sa playoffs

SA tapang at kalakip na ring suwerte’y saktong bumalik ang pamatay na porma ni Dottie Ardina para palabang makahambalos ng 2-under 73 nitong Biyernes at makamartsa sa weekend play ng US$4.5M AIG 44th Women’s British Open 2020 sa Old Course-Royal Troon Golf Club sa Troon, South Ayrshire, Scotland.

Naka-78 lang sa opener dahil binagabag nang malalakas na hangin, may 151 na ang 26-anyos na Pinay bet upang mula sa 18-way tie sa 107th umakyat sa 11 magkakabuhol para sa ika-64 na puwesto at makaiwas sa 70 na-cut mula sa 144-player starting field.

Tinapos ng six-year pro buhat sa Canlubang, Laguna ang nines sa 36-37 kung saan may maningning na dalawang birdie sa holes 1 at 3 sa front nine na tumakip sa hole 9 double bogey niya.

Nakaisa pa siyang birdie sa 13th ng back nine para matakpan ang triple bogey.

Nakasigurado na rin ng $9,171 paycheck si Ardina sa four-day golfest na ikatlo niyang world majors tapos ng 74th US Women’s Open 2019 kung saan lumagak siyang 62nd na may $11,303 cash prize habang na-cut sa 65th US Women’s PGA Championship 2019. (Ramil Cruz)