Ardina 42nd, P443K kubra

NAGBUSLO ng apat na birdie laban sa isang bogey sa unang pitong butas, at sinara sa kambal na bogey ni Dottie Ardina ang back nine para mag-one-under par 71 at sumalo sa limang nagtablahan sa pang-42 puwesto na may $7,802 (P443K) prize sa tiklop ng 73rd Ladies Professional Golf Association (LPGA) Tour 2022 Leg 24 $1.750M 1st Kroger Queen City Championship sa Kendale Course ng Kenwood Country Club sa Cincinnati, Ohio nitong Linggo.

May mga naunang round na 75-67-72, tinapos ng Pinay na itinataguyod ng International Container Terminal Services, Inc. ang 72-hole sa 3-under 285, 19 na hampas ang layo sa nagreynang si Ally Ewing ng host country na may final round 66-266 upang isubi ang $262,500 top purse (P14.9M).

Isang palo lang ang nagging panalo ng Kana kay Xiyu Lin ng China na nag-65-267 at nagkasya sa $160,837 (P9.1M) samantalang tumesera sa 144-player, 4-day event si Maria Fassi ng Mexico (71, 272) na kinopo ang $116,676 (P6.6M).

Nasa triple-tie sa 33rd place ang kakuwadra ni Ardina sa ICTSI na si Yuka Saso ng Japan na may 69-283 at kumite ng $11,741 (P667K). (Ramil Cruz)