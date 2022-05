Arcilla asinta titulo ng Suarez netfest

Tinoka kay Davis Cupper Johnny Arcilla ang top seed habang nasa 31st Southeast Asian Games sa Vietnam ang mga bigatin, makakapaluan si Mimo Tomacruz sa pagsisimula ng Fr. Fernando Suarez M-Cup Open Tennis Championships Martes sa Malabon City.

Pitong mahirap na hambalusan ang magbubukas sa unang Open men’s singles tournament sapol nang walisin ni Jeson Patrombon si Jed Olivarez sa tatlong Palawan Pawnshop-Palawan Express Pera Padala Olivarez Cup noong Marso, nagbalik sa racquet sport mula sa dalawang taong tengga sanhi ng pandaigdigang COVID-19.

“Despite Patrombon and company’s absence, we still expect a spirited chase for top honors in this event honoring the memory of Fr. Suarez, an avid player and staunch tennis supporter,” lahad ni PPS-PEPP president/CEO Bobby Castro ng organizer Palawan Pawnshop-Palawan Express Pera Padala, na tumatngkilik din sa country’s longest-running junior tennis circuit.(Ramil Cruz)