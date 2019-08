Arci ugat ng galit ng mga netizen sa beauty vlogger

Nagbitaw na ng pahayag ang aktres na si Arci Muñoz kaugnay sa pambabatikos ng mga netizen sa kaibigan niyang vlogger na si Michelle Dy.

Sa pamamagitan ng Instagram, nakiusap ang aktres na huwag nang putaktihin si Michelle dahil lamang sa pagpukpok nito sa mga Sailor Moon brushes ni Arci na never pa nitong nagamit.

Kuwento kasi ni Arci sa vlog, hindi pa nito ­kailanman ginamit ang ­kanyang Sai­lor Moon makeup kit collection dahil ­nanghihinayang siyang gamitin ito.

Tinawag pang ‘careless’ ng mga netizen­ ang ­naturang vlogger. Pero ­dumepensa rin agad si ­Michelle.

“Hello everyone, I apologize for the way I handled Arci’s collection, rest assured­ nothing was damaged/harmed during the shoot. Thank You,” paliwanag pa ni Michelle.­

Hindi pa rin tumi­gil ang mga ­netizen sa kabila ng paglilinaw ni Michelle.

So to the ­rescue na nga ang ­aktres sa ­kaibigan.

“­Umabot sa’kin ‘yung mga ­­sinasabi niyo kay Michelle. Guys, okay lang talaga, wala ­talagang ­problema. Actually gusto ko lang ­talagang buksan’ yung Sailor Moon ­collections ko kasi ­cosmetics ‘yun, baka masira. So okay lang talaga, ‘wag niyo na lang siya i-bash kasi alam ko ‘yung feeling ng ­naba-bash, ­hindi talaga okay. So ‘yun,” ­malambing na pakiusap pa ni Arci sa kanyang­ mga follower.

Halata sa itsura ng aktres na nalungkot­ ito sa sinapit ng ­kaibigan mula sa mga harsh comment­ ng mga netizen.

“Michelle! Okay ka lang ah? Wala ‘yan, ‘wag mo nang ­pansinin ‘yun. See you in Manila. Aishteru! (I love you),” dagdag pa ni Arci. (Athena Yap)