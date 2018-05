Arci type tikman ni Michael de Mesa

Kakaiba rin ang kamandag ng karakter ni Arci Muñoz sa Since I Found You, dahil bukod kay Piolo Pascual at JC De Vera, pati si Michael de Mesa na ama ng karakter ni JC, eh tila bet din ang dalaga.

Pero hindi nakakakilig subalit lubos na nakakainis ang kaganapan dahil puro pananakot ang sinabi ni Gary (Michael) kay Dani (Arci). Una silang nagkita nang subukang bentahan ni Dani si Gary ng condo unit nang bigla na lang magbago ang tono ng pakikipag-usap ng huli at pinagbantaan pa ang buhay ng dalaga.

“Ang ganda mo. I won’t mind kung gusto mo sa akin ka mapunta. I can give you all the things Ginno (JC) and Nathan (Piolo) can give you,” sabi ni Gary.

Syempre pa hindi nagpatinag si Dani at nag-walk out bago pa gumawa ng kung anong kasamaan si Gary.

Pero hindi pa natatapos ang laban ni Dani dahil habang nakadikit sa kanya si Ginno, siguradong hindi rin siya lulubayan ni Gary.

Habang patuloy naman ang gulo sa buhay ni Dani, ang dating nobyo naman niyang si Nathan ay pinipili pa ring lumayo sa lahat ng kaguluhan.

Pero hindi naman susuko ang dalaga na hanapin si Nathan upang muling maibalik ang kanilang pagmamahalan.