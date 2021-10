Arci relihiyosa kahit luka-luka

Luka-luka man sa paningin ng marami si Arci Muñoz, isa naman itong relihiyosa, at deboto ng Mahal na Ina. Kakaiba ang natunghayan ng mga netizen sa posting ni Arci sa Instagram, na malayo sa kanyang fashion trip, OOTD, travel at kung anu-ano pa.

Isang Arci na nakatalikod sa larawan, nakayuko sa harap ng malaking imahe ng Virgin Mary. Taimtim na nagdarasal si Arci.

“O Virgin Mary. Grant that the recitation of thy rosary may be for me each day, in the midst of my manifold duties, a bond of unity in my actions, a tribute of filial piety, a sweet refreshment, an encouragement to walk joyfully along the path of duty. #feastforourladyoftheholyrosary,” dasal ni Arci.

Maraing netizen ang pumuri kay Arci. Ilan na lang kasi ngayon ang nagpu-post ng mga ganiyan sa kanilang social media, dahil kadalasan ay puro katawan, pagkain, accessories, mga iniendorsong produkto ang laman ng kanilang mga account.

KC hindi waldas sa datung

Nabuko na wise-spender pala si KC Concepcion, at hindi ‘waldasera’.

Sa Twitter ay nagtanong si KC sa mga follower niya sa proseso ng pagpapadala ng mga gamit mula Pilipinas patungong Amerika.

Mga damit na panlamig gaya ng sweater ang nais ipadala ni KC sa US galing ng Pinas.

“Hi loves! Cold weather na dito sa LA…Siguro ipapa-deliver ko na mga sweater & hoodie ko na nasa Manila! Grabe 2 years ko na silang ‘di nasusuot. Miss Ginawin pa naman ako kaya hindi ako mahilig masyado sa aircon,” tweet ni KC.

Lumabas na nagtitipid at ayaw nang gumastos ng mga bagong winter clothe ni KC. At matipid din pala ito dahil hindi siya nagi-aircon.

Anne kinalampag mga botante

Kinalampag nina Anne Curtis, Vice Ganda, at ilang Kapamilya star, ang mga netizen na humabol sa pagpaparehistro.

Na-extend nga ang registration para sa botohan, at nanawagan nga agad-agad ang mga Kapamilya star.

“Registration resumes today,” tweet ni Anne kalakip ang Comelec registration announcement.

Si Vice ang direktang nanawagan sa kanyang mga fan.

Melai gustong saksakin, sabunutan ng mga beki

Gustong saksakin, sabunutan si Melai Cantiveros ng mga beki, na naglalaway sa asawa niyang si Jason Francisco.

Makikita sa IG ni Melai na nakapatong, nakabukaka sa kandungan ni Jason si Melai. Tila magroromansa ang dalawa sa photo na `yon.

Ang post ay para sa birthday message ni Melai kay Jason na mababasang ang huli ang gustong ituring siyang baby (gaya ng pagkandong) sa loob ng maraming taon na nilang pagsasama.

“13 years of greeting you a Happy birthday My Lab Ga, is always a priviledge for me simula nung pagkakilala natin sa PBB. Happy happy birthday Papang my constant, confidant and my best Comforter, pag sya mag comfort talagang para kang baby. Ayie ayie ayie pa kumot ka na. Ga hahahaha. Pray ko papang mga best lahat sayu. Mahal ka namin ng mga April girls mu kahit rinding rindi ka minsan sa mga bunganga naming!” sabi ni Melai.