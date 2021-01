Arci niloko, pinerahan ng mga boylet

Todo ang hugot at tawanan ni Arci Munoz kasama si DJ Jhai Ho sa digital show na “We Rise Together” kamakailan linggo dahil pinag-usapan nila ang latest “MMK” episode ng aktres kung saan ginampanan niya ang isang babaeng paulit-ulit na niloko ng ex nito at nahirapan nang magtiwala sa ibang lalaki.

“Naka-relate ako sa kanya sa mga lalaking manloloko. Na parang kahit ilang beses mong pagbigyan, gagawin at gagawin pa rin. Alam mo naman ako, marupok ako e,” hirit ni Arci.

Sinagot naman siya ni DJ Jhai Ho at sinabing hindi naman daw lahat ng lalaki ay manloloko, pero “marami-rami” raw.

“Marami-rami, lahat ng ex ko e,” sagot ni Arci sabay tawa.

“Love ‘yan, puso ‘yan, mahirap talagang kalabanin,” dagdag niya nang tanungin siya ni Jhai Ho kung bakit daw nagiging marupok ang mga tao pagdating sa mga relasyon.

Humirit din si DJ Jhai Ho na ang hirap nga raw kalabanin ng puso, tapos minsan ay napapagastos ka pa raw sa kanila dahil sa pagmamahal.

“Masakit pa sa bulsa, te! Kaya ako binubuhos ko na lang talaga lahat ng sweldo ko sa BTS. At least napapasaya nila ako,” tugon ni Arci na ipinakita ang mga BTS merchandise na nakalapag sa kama niya at suot-suot na t-shirt.

Anyway para sa mga gustong humugot at matuto mula sa kanilang pagiging marupok, napapanood na sa iWantTFC streaming service ang “2 Love Again” episode ni Arci sa “MMK” kung saan leading man niya si EJ Falcon. (Dondon Sermino)