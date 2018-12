Arci napatawad na ni Annabelle

Tuluyan nang napatawad ni Annabelle Rama ang dati niyang talent na si Arci Muñoz!

May reception kasi pagkatapos ng taping ng ABS-CBN Christmas Special sa Araneta Co­liseum at habang nasa may bar ng swimming pool area ang magkasama sa “Fantastica” na sina Richard Gutierrez at Vice Ganda.

“Super late na kasi, kaya nilapitan ko sina Chard at Vice para magyaya na akong umuwi at maaga training ni Chard para sa telerseye nila ni Bea (Alonzo) the next day. Kausap ko nga sila nang biglang may yumakap sa likod ko.

“Ang higpit ng yakap at paglingon ko si Arci!” kuwento ni Bisaya.

In fairness, paglingon naman ni Bisaya, namukhaan naman niya kaagad ang dati niyang talent. Hahaha!

“Tapos, nagsabi kaagad si Arci ng, ‘Sorry, Tita, sorry!’

“Sabi naman ni Chard, ‘Tama ‘yan, Ma, good vibes for the movie (Fantastica), forgive Arci na. Bati-bati na lahat.’

“Si Arci naman, nagsabi rin sa akin ng, ‘Tita, pumayag ka na sa movie namin ni Chard.’ Noon pa kasi sila gustong pagsamahin ng Star Cinema sa movie, pero ayoko ngang pumayag. Pagkasabi ni Arci na pumayag na ako, tumawa lang ako.

“Tapos nakita ko nga si Paul Cabral (kilalang fashion designer na BFF ni Vice). Tawa siya nang tawa. Nagpasama pala si Arci sa kanya para lumapit sa akin. Sabi niya, ‘Happy ako, Tita, bati na kayo.’

“Then, lumapit si Cory (Vidanes), at ang tanong niya, ‘Ano’ng nangyari?’ at si Chard ang sumagot ng, ‘Nagkabati-bati na’ at sabi ni Cory, ‘Buti naman.’ Lahat sila, masaya!”

Si Vice naman, clueless daw.

“Ano ba nangyari?” tanong daw ni Vice.

In-explain ni Bisaya na hindi naging maganda ang paghihiwalay nila ni Arci bilang ­manager at talent. Hindi pala alam ni Vice na si Bisaya ang dating manager ni Arci.

Then, nagpaalam na raw si Vice at lilipat daw sa kabilang bar para kumuha ng drinks.

“Sabi ko naman kay Chard, uwi na nga kami, so nang paalis kami, nadaanan namin sa kabilang bar si Vice na kasama ang isa sa big bosses ng ABS-CBN na si Deo Endrinal.

Nabanggit nga ang tungkol sa pagbabati nila ni Arci, kaya ang sabi raw ni Deo, “Bati na pala kayo ni Arci, kailan mo naman babatiin si __ (pangalan ng isang aktor na dati niyang talent)?”

Tumawa lang daw si Bisaya sabay paalam na kina Vice at Deo.

O, at least, para nga good vibes sa “Fantastica” na official movie entry sa Metro Manila Film Festival 2018 ay okey na sina Bisaya at Arci at malamang, makapareha pa ng aktres si Richard sa isang Star Cinema movie sa 2019, huh!

Martin punong-abala sa birthday party ni Pops

Good vibes din ang na-feel ko sa birthday party ni Pops Fernandez na ginanap sa Teatrino sa Pro­menade, Greenhills, San Juan! Sige na, 30thbirthday na niya ‘yon, kahit sa live video greeting ng panganay niyang si Robin Nievera na nasa Los Angeles, California ay nag-dialogue ito na mas matanda pa siya ngayon sa kanyang nanay.

Si Martin Nievera (with the help of Joy Ortega) nga pala ang nag-host ng birthday event ni Pops na ang ilan sa mga bisita ay sina Manong Chavit Singson, businesswo­man and philanthropist Alice Eduardo, Erik Santos, Arlene Bautista, Ram Nievera, Joy Alonzo (Martin’s manager), Edu Manzano, talent manager Jojie Dingcong at marami pang iba.

Ang saya dahil halos lahat ng friends ni Pops na nandoroon ay nag-perform, including me as ­Madam Buhala.

Ni-roast ko si Pops at isa nga sa sinabi ko ay iimbitahan dapat sa party niya ang mga aktor na naging ex niya (including Piolo Pascual), pero magiging star-studded naman ang kanyang birthday party.

Tawa lang nang tawa si Pops na dahil birthday nga niya ay game lang sa mga pambubuking ko sa kanya!

Hangang-hanga nga pala ang mga bisita sa sobrang pagiging friends nina Pops at Martin at sana nga raw lahat ng ex-couples ay puwedeng maging ka­tulad nila, huh!

Wala akong nakitang special someone ni Pops, kaya gusto ko na talagang maniwalang wala siyang boyfriend ngayon.

Belated Happy Birthday, Pops!