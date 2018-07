Arci nakagamot ng may sakit

Nananatiling nakatu­tok ang mga manonood sa buong bans­a sa romantic comedy teleserye na ‘Since I Found You’ ngayong tadhana na ang gumagawa ng paraan na pagtagpuing muli ang dating magkasintahang sina Dani (Arci Muñoz) at Nathan (­Piolo Pascual).

Unti-unti nang bumabalik ang kilig sa pagitan ng dalawa, lalong-lalo na ang mga eksena sa nakalipas na tatlong gabi ng serye.

Nakakatawa ang tagpo ng dalawa sa CR ng party ni Ginno (JC de Vera) dahil naalala ng dating mag­dyowa ang una nilang pagkikita, sa CR naman ng isang bar. At kung titingnan ang post sa Twitter at mga comment sa YouTube, halos lahat ng makikita sa mga ito ay may nakasulat na ‘kilig’ at ‘ang cute’.

Para sa mga televiewer, relatable talaga ang lahat ng karakter sa serye, partikular na sa mga umaasang mahalin o ‘hopya’ na sina Ja­nice (Alessandra de Rossi) at James (Empoy).

Siyempre, nariyan din ang mga taong nagmamahal o nagsisikap na makapag-move on mula sa kanilang ex. Dahil nga rito, stand-out ang perfor­mance ni Arci dahil kuhang-kuha niya ang puso namin mapa-comedy o drama man ang eksena.

Napa-aww nga ang marami sa post ng Twitter user na si @hotsteper29 na nagsabi kay Arci, “Alam mo may injury ako na masakit, naipit ugat ko. Hindi na ako gaga­ling. Miracle na lang. ‘Pag nanood ako ng ‘Since I Found You,’ natutuwa at nalilibang ako. Nakakalimutan kong saglit ‘yung sakit ng injury ko.”