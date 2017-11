Archers nakaasinta sa Finals

Laro nga­yon (Smart Araneta ­Coliseum):

4:00 p.m. – DLSU vs. Adamson

Isang panalo lang ang kailangan ng defending champion De La Salle at sasampa na sila sa championship round ng 80th UAAP basketball tournament.

Twice-to-beat ang second seed Green Archers (12-2), haharapin ang No. 3 Adamson sa simula ng semifinals mamaya sa Smart Ara­neta Coliseum.

Inaasahan ni DLSU coach Aldin Ayo na magiging dikdikan ang labanan dahil nasukat na nito ang lakas ng Soaring Falcons sa elimination round.

Sa huling minuto ng fourth quarter nagka­talo ang Green Archers at Falcons sa second round kung saan nanaig ang La Salle, 80-74.

“Our last game in the second round was close, it was decided less than a minute,” saad ni Ayo. “Lamang sila sa endgame, mabuti nakahabol kami.”

Sa huling laro ng Taft-based squad DLSU, dinungisan nila ang malinis na karta ng ­Ateneo kaya nawala ang thrice-to-beat incentive ng Blue Eagles sa Finals.

May kartang 13-1 ang Ateneo.

Muling poporma sa Archers sina Season MVP Ben Mbala, Ricci Rivero at Kib Montalbo.