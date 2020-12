Arca, Buto, Reyes magpapasiklab

MAKIKILATIS ang mga batang Arena Grandmaster AGM na sina Christian Gian Karlo Arca, CM Al-Basher “Basty” Buto at Oshrie Jhames “OJ” Reyes ng Dila-Dila, Santa Rita, Pampanga sa nalalapit na FIDE Online World Cadets & Youth Rapid Chess Tournaments.

Masisilayan si Arca sa Open Under 12 category habang tampok naman sina Buto at Reyes sa Open Under 10 division.

Sina FM Aldiyar Ansat at Edgar Mamedov ng Kazakhstan ang top seed sa Open Under 12 at Open Under 10 division, ayon sa pagkakasunod.

Ang qualifying round ay ikakasa sa December 11-13. (Elech Dawa)