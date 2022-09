Arca, Barcelona tigasin sa Balinas Rapid Chess

NAGKAMPEON si NM Christian Gian Karlo Arca sa Rosendo Carreon Balinas Cup 14 years old and below kiddies Rapid Chess Tournament na ginanap sa 2nd floor Open Kitchen Foodhall, Rockwell Business Center, Sheridan Street sa Mandaluyong City nitong Sabado.

Nakapagtala si Arca ng perfect seven points sa event na ipinatupad ang seven rounds Swiss System sapat para hamigin ang P10,000 cash prize, second place si NM Ivan Travis Cu habang pangatlo si Mar Aviel Carredo.

Nagpakitang-gilas din ang pangalawa sa pinakabatang kasali sa nasabing tournament na si Gabriel Miguel Rafael Barcelona matapos manguna sa six-year-old below nang umiskor ng apat na puntos mula sa tatlong panalo, dalawang draws at dalawang talo.

Nasilo ni Barcelona ang P1,000 premyo at medalya sa nasabing one-day tournament. (Elech Dawa)