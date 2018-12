Noong Lunes, ika-10 ng Disyembre ay ipinagdiwang natin ang Human Rights Day o Araw ng Karapatang Pantao. Ito rin ay siyam na araw bago ang ika-52 anibersaryo ng paglagda ng Pilipinas sa International Cove­nant on Economic, Social, and Cultural Rights o ICESCR, na bahagi ng International Bill of Human Rights kasama ang Universal Declaration of Human Rights (UDHR) at International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Na­ging bahagi ng ICESCR ang Pilipinas matapos nitong lagdaan ang kasunduan noong ika-19 ng Disyembre 1966 at iratipika ito noong ika-7 ng Hunyo 1974.

Ako naman ay natutuwa na malayo-layo na rin ang narating ng Pilipinas sa pagtugon sa mga obligasyong ito. Ang ICESCR ay binubuo ng 31 na artikulo, na nahahati sa limang bahagi. Nakalista sa ikatlong bahagi, na kinabibilangan ng Artikulo 6 hanggang 15, ang mga karapatan na inilalaan ng kasunduang ito. Ito ay ang mga karapatan sa:

1) Trabaho, sa ila­lim ng makaturangan at kanai-nais na mga kondisyon at kasama ang karapatan na bumuo at sumali sa mga union;

2) Social security, kasama ang social insurance;

3) Pangangalaga sa pamilya, na kinikilala bilang “natural at pangunahing yunit ng lipunan,” kabilang ang bayad na pagliban ng mga magulang sa trabaho at ang pangagalaga sa mga bata;

4) Sapat na pamantayan sa pamumuhay; kabilang ang sapat na pagkain, damit, at pabahay, at ang patuloy na pagpapabuti sa estado ng pamumuhay;

5) Ang pagtamasa sa pinakamataas na ka­yang makatamtan na pamantayan ng pisikal at mental na kalusugan, kasama ang pagpababa sa bilang ng pagkamatay ng sanggol at ng maayos na paglago ng bata;

6) Edukasyon, kasama ang libreng pag-aaral sa elementarya at hayskul, at abot-kayang mataas na pag-aaral; at

7) Maging bahagi ng kultural na pamumuhay, at matamasa ang benepisyo ng pag-unlad sa agham.

Unahin natin ang kalusugan. Nitong taon lamang ay ipinasa ng ika-17 Kongreso ang Universal Health Care Act. Ipinagmamalaki ko ang panukalang batas na ito sapagkat ako ang may-akda sa beryson nito sa Mababang Kapulungan. Kapag ito ay nilagdaan na bilang batas, bawat Pilipino ay magiging kasapi na ng isang komprehensibong programang pangkalusugan dahil sa kanilang pagiging Pilipino at hindi dahil sa kakayahan nilang magbayad.

Para naman sa karapatan sa edukasyon, sa ilalim ng panunungkulan din ni Pangulong Duterte ipinasa at ipinatupad ang Universal Access to Quality Tertiary Education. Ang batas na ito ay nagbibigay ng libreng pag-aaral sa kolehiyo para sa mga estudyante sa state at local universities and colleges (SUCs at LUCs) sa buong bansa. Kabilang sa dito ang bayad sa tuition sa 112 na SUCs, 78 na LUCs at lahat ng technical-vocation education and training (TVET) programs sa ilalim ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA).

Ang mga ito ay patunay na patuloy na pinaglalaban at ginagalang ng kasaluku­yang administrasyon ang karapatang-pantao ng lahat ng mga Pilipino.