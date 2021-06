Araw mas matagal sisikat sa Hunyo 21

Mararanasan na ang mas mahabang araw ngayong 2021.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, sa Hunyo 21 nang alas-11:32 ng gabi ay magiging maiksi ang gabi habang mahaba ang araw dahil sa astronomical event na tinatawag na summer solstice.

“This is the time when the Sun attains its greatest declination of +23.5 degrees and passes directly overhead at noon for all observers at latitude 23.5 degrees North, which is known as the Tropic of Cancer,” paliwanag ng Pagasa.

Sa June 21, sisikat ang araw nang alas-5:28 ng madaling-araw at lulubog nang alas-6:27 ng gabi. (Issa Santiago)