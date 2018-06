‘Araw Gabi’ nina Barbie, JM bitin sa romansa

Kuwento: Ang ‘Araw Gabi’ ay isang romantic drama series under Precious Hearts Romances, na base sas Filipino pocket book novel na El Parai­so ni Martha Cecilia. Bida rito sina JM de Guzman and Barbie Imperial, na sa simula ay inisip ng iba na baka walang chemistry.

April 30, 2018 ito unang ipinalabas sa ABS-CBN. At matatapos na ang ang unang season nito, pero ngayon pa lang talaga nakakaramdam ng init ang mga manonood.

Ang pagpapakilig nina JM at Barbie ang madalas na pag-usapan ng mga fan nila sa social media. Kaaliw na sa bawat kilos nila, kilig na kilig ang mga tagahanga nila, na iniisip nga na sa tunay na buhay ay magdyowa talaga sila.

Hanggang kailan nga ba nila maipaglalaban ang pagmamahalan nila? Pagmamahalan na hinahadlangan ng sangkatutak na tao sa kuwento.

Sana: Mas type ng mga fan nila na nakikitang okey na okey sila. Katunayan, mas bet nila ang off camer na mga eksena. Makikita nga kasi sa mga naa-upload na mga video sa mga social media ang lambingan nila, at doon pa lang, nabuo na ang imahinasyon, pantasya ng mga tagahanga, na sa tunay na buhay ay magiging sila na talaga.

Sana raw, mas lagyan ng romansa, halikan ang mga eksena nina Barbie at JM. Pareho na naman silang mature, kaya keri lang ‘yon na magpaka-mature na rin ang mga eksena nila. Nakakabitin daw kasi.

Ansabe ng mga fan:

jeanetescalona ‘Sobrang ganda…nakakakilig.’

enopiajanice ‘Para akong ewan kanina diko alam paano magpigil ng tili, jusmiyo juanbie pananagutan nyu ang damdamin namin!’

araw9876 ‘Grabe maka-hook 2 na to, binago nila ako… sila my career ako mawawalan ng career huhuhu.’

enopiajanice ‘Same here di ka nag-iisa…sabi ng boss ko oh what happened to you kasi tili ako nang tili eh.’

araw9876 ‘Kung ntuloy yung kiss baka maging SPG kasi nasa c.r. sila. Nose to nose lang sapat na.’

msrobzielycious ‘Naiyak ako sa song ramdam ko parang ako yung hinaharanahan ni Adrian @1migueldeguzman.’

runeyhimura ‘Inulit ulit ko yung juanbie scenes sa iwantv esp shower scene.’