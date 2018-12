Araneta dumagundong: Tony-Angel tinilian, pinalakpakan

Apat na oras inabot ang 2018 ABS-CBN Christmas special na ginanap last Tuesday night sa Araneta Coliseum. Mala-concert nga ito at puno ng kasiyahan.

Napakaraming artista ang nag-perform. Pero, nagulat ako nang biglang dumagundong nang bongga sa lakas ng sigawan, palakpakan ang mga fan nang lumabas sa stage at kumanta si Tony Labrusca at Angel Aquino na magkatambal sa digital film na “Glorious.”

Kasabay nilang kumanta ang mga lead star ng daytime teleserye na “Playhouse” na sina Zanjoe Marudo at Angelica Panganiban.

Pero, winner nga sina Tony at Angel, na sikat na sikat na talaga ngayon ang tandem nila. Naku, marami sigurong naka-relate na mga Filipino, na mga bata na na-inlove sa hindi hamak na mas matanda sa kanila, ha!

MayWard, DonKiss hindi nagpatalo kina KathNiel, LizQuen, JaDine, JoshLia

As expected, bongga rin ang tilian sa loveteams nina James Reid at Nadine Lustre, ganu’n din kina Joshua Garcia at Julia Barretto, at siyempre, kina Enrique Gil at Liza Soberano.

Pero siyempre, iba pa rin, at hindi nagpakabog sa sigawan at tilian ang mga supporter nina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo. Pero, nakakagulat din talaga ang lakas ng hiyawan ng mga faney nina Edward Barber at Maymay Entrata!

Maging ang mga tagahanga nina Donny Pangilinan at Kisses Delavin ng “Playhouse” ay ramdam na ramdam ang presensya sa lakas ng hiyawan! Halos maubos ang mga boses nila, at lumabas ang mga litid sa mga leeg nila sa kakasigaw, with matching talon pa, ha!

Edu, Jhong ‘Boom Boom’ pinataob ang ‘Level Up’ ni Coco

Nag-init naman ang mga manonood sa sexy spot number ng “Los Bastardos” na sina Jake Cuenca, Albie Casiño, Josh Colet at Marco Gu­mabao na nag-topless! Hindi pa rin kasama si Diego Loyzaga sa production number na ‘yon, kaya marami ang nagtatanong kung nasaan na ba talaga siya?

Isa rin sa mga highlight sa naturang Christmas special ng Kapamilya Network ay ang performance ng halos buong cast ng “FPJ’s Ang Probinsyano” kung saan sumayaw si Coco Martin at ilang mga kakampi niya sa tugtog ng isa sa sikat na dance songs ngayon na “Level Up.”

Habang ang mga kontrabida na sina Jhong Hilario at Edu Manzano ay sumayaw rin sa tugtog na “Boom, Boom” ng popular K-pop girl group na Momoland! Winner nga ang “Boom, Boom” number na ito dahil sikat talaga ang Momoland sa Pilipinas, ha!

Bago matapos ang production number ng lahat ng cast ng consistently top-rating teleserye, hinakayat ni Doods na tumayo ang buong audience at sumayaw muli kasabay ang buong cast nila sa tugtuging “Papaya” na naging signature dance song niya noon sa dati niyang game show sa ABS na “Game Ka Na Ba?”

Coco binawalang mag-promote ng ‘Jack Em Popoy’ sa ABS-CBN Christmas Special?

Kaaliw rin ang segment ni Vice Ganda na stand-up comedy with Chokolate and Juliana Pariskova. Afterwards ay tinawag ng Phenomenal Box-Office Star ang ilan pa sa cast ng Metro Manila Film Festival (MMFF) entry niya na “Fantastica,” like Richard Gutierrez, Ryan Bang and the three loveteams: MayWard, LoiNie (Loisa Andalio and Ronnie Alonte) and DonKiss.

Si Dingdong Dantes lang ang kulang sa lead cast ng pelikula, dahil nga exclusive contract star ito ng GMA-7.

Dahil diyan, marami ang nakapansin na hindi nakapag-promote ng MMFF entry niya na “Jack Em Popoy” si Coco. Binawalan din ba siya?