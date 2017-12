Araneta Center sinindikato

Hiniling kahapon ng mga abogado ng Commuters Safety and Protection (LCSP) sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na hulihin ang mga driver at ­operator ng mga kolorum na sasakyang may malalayong biyahe matapos matuklasan na naniningil umano ang mga ito ng P2,500 kada pasahero sa bawat pasada nila.

Ayon kay Atty. Ariel Inton Jr., tagapagsalita ng LCSP, mismong mga opisyal ng barangay ang nagsumbong sa kanila kaugnay sa iligal na gawain umano ng mga kolorum na sasakyang may biyaheng Davao-Manila-Davao.

Ginagawa umanong terminal ng mga ito ang Araneta Center sa paligid ng Barangay San Martin de Porres sa Cubao, Quezon City.

Marami na umanong pasahero ang nagsumbong sa kanila na napipilitan silang kumagat sa mataas na singil ng mga driver sa kagustuhan nilang makarating sa kanilang lalawigan.

Dagdag ni Inton, na dating board member ng LTFRB at dating konsehal ng Quezon City, mapa­nganib ang operasyon ng mga kolorum na sasakyan lalo pa at malayo ang biyahe ng mga ito.

“Tiyak na may bini­bigyang timbre ang mga ‘yan sa pulis o lokal na pamahalaan o LTFRB, siguro dahil hindi naman sila maglalakas-loob kung wala silang protektor,” ani Inton.

Hindi sakop ng personal insurance ang mga sasakyang tulad ng van o utility vehicles (UV) sakaling maaksidente dahil sa pagiging kolorum.

Nanawagan din siya sa publiko na huwag tangkilikin ang mga ko­lorum para sa kanilang kaligtasan.

Ang lupaing kinatatayuan ng naturang commercial center sa Cubao ay pag-aari ng angkan ng mga Araneta. Binili ang lupain na may 35 ektarya ang lawak ng negosyanteng si J. Amado Araneta.

Apo ni Araneta si dating Senador Mar Roxas.