‘Aral muna ng Consti Law’ Guanzon tinalakan mga sawsawerang artista

Binakbakan si dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon ng mga netizen matapos niyang lahatin ang mga artista kaugnay sa Constitutional law.

Sa kanyang tweet pinagsabihan ni Guanzon na tigilan ng mga artista ang magsalita tungkol sa Constitution kung wala rin lang naman alam ang mga ito dito.

“Puede ba ang mga artista huwag na mag comment sa Constitution hanggang hindi nag-aral ng Consti Law. #bardagulan!”

Hindi nagustuhan ng mga showbiz fanatic ang tweet ni Guanzon sa patutsada nito sa mga star na mahilig sumawsaw sa mga political issue at magdunung-dunungan sa kanilang opinyon lalo na’t may kinalaman sa batas.

Ilan sa mga comment sa tweet, ay nagsasabing hindi kailangang mag-aral ng law para maipahayag ang opinyon nila tungkol sa batas at isyu.

Nakakuha naman ng pagkakataon ang mga kontra kina Senator Robin Padilla, Congressman Richard Gomez ng Ormoc, para durugin ang mga ito sa komento.

@arttess, “Tapos napunta pa kay Robin ‘yung Senate constitutional amendment committee. Pano niya hahawakan ‘yun. So he will depend on his attorneys and bffs.”

@pinoysiwowie, “Malakas ngang umepal si @1richardgomez1. Para namang masusi niyang pinag-aalan at initindi ang 1987 Constitution. Mga matatalino at matitinong tao ang mga bumabalangkas nyan…”

Samantala, tahimik lang ang ibang mga star na maingay sa social media na madalas maglabas ng kanilang political at issue-based opinion na may kargang Consti law.

Sey ni Janno: ‘Marcos vs Aquino post kademonyohan’

Nakahanap ng resbak niya si Janno Gibbs para birahin ang bumarag sa kanya na isang pro-Duterte at Marcos blogger na si Atty. Nick Naquit.

Ginamit ni Janno si Kris Aquino para bakbakan ang naturang social media personality sa naging post nito kay Kris para paboran ang mga Marcos.

Tinawag ni Janno na pure evil ang naturang abugado sa Instagram, na nagpapakita ng screenshot ng post ng abugado kung saan makikita sa larawan ang paghahalintulad sa sitwasyon ni Kris at ng mga Marcos.

Makikita sa post ang puntod nina Ninoy Aquino, dating Presidente Cory Aquino at Noynoy Aquino. Kasama rin ang photo ni Kris na sobrang payat.

Sa isang frame naman ay makikita ang larawan nin President Bongbong Marcos kasama ang pamilya, pati na sina dating First lady Imelda Marcos, Sen. Imee, at Irene. Masasaya ang lahat at nasa maayos na kalusugan.

Kinumpara n Nangit ang kalagayan ng mga Aquino sa mga Marcos ngayon.

“Pure evil. How can @facebook allow this account to continue doing this? To suggest that Kris Aquino is sick as a family curse and seemingly deserves it is just Pure Evil. No other words to describe. And the language. This coming from a lawyer. Is this the Filipino today? #purevil,” sabi ni Janno.

Sumuporta naman ang mga netizen sa opinyon ni Janno.

Ronnie hindi paborito ng Kapamilya

Tila kabilang si Ronnie Alonte sa hindi paborito ng mga namamahala sa Kapamilya network.

Sumang-ayon sa pagmamagitan ng pag-like si Ronnie sa komento ng netizen tungkol “favoritism” para sa mga programa ng Dos, “ASAP” at “Magandang Buhay”.

Isang open letter ang pinost ni Miss France Sajorda o @PrincessFrance sa Twitter para sa production staff ng “ASAP” at “Magandang Buhay”, upang pukawin ang atensyon ng mga nabanggit na programa sa napapansin na hindi raw patas na pagbibigay ng exposure sa iba pang mga star ng Kapamilya.

“Dear ASAP and Magandang Buhay. Sana po walang favoritism sa pagpili ng guests. Kayo po ang inaasahan ng Kapamilya artists na platform to showcase their talents. Sila-sila na lang po kasi ang napapanuod. Unfair na sa iba. Salamat. Nagmamahal, Ang inyong Dakilang Fan,” chika ng fan.

Ang daming nag-react na netizen, kaya paliwanag ng fan:

“Actually ‘yun ang concern ko. Kasi naalala ko yung ASAP dati. Kahit sexy stars at singers na ‘di nga Star Music, nakaka-guest at nakaka-perform with the mainstays to promote. May variety, may regulars pero di umay.”

Nabanggit ang pangalan ni Darla Sauler sa comment na siya raw head writer ng dalawang programa, at siya ring namimili ng mga guest.

Marvin lumala ang sakit

Pinagsisihan ni Marvin Agustin ang pagpapabaya niya sa kanyang kanang balikat, kaya umabot ito sa paglimita ng kanyang shoulder-activity.

Sa video post ni Marvin sa Instagram, binahagi niya ang pinagdaanang medical test at nadiskubreng may tendinitis na siya, kung saan nagkaroon siya ng minor tear paikot sa kanyang rotator cuff.

Ayon kay Marvin, pinagwalang bahala niya ang nararamdamang kirot sa balikat at patuloy siya sa pagluluto ng maramihan, pati na intense tennis activity.

Madalas siyang umiinom ng pain killer para maibsan ang kirot.

Umaaringking sa sakit si Marvin sa medical test, dahil kinunan siya ng dugo at sinipsipan ng liquid sa balikat.

Hindi na umano pinayagang gumawa ng maraming activity si Marvin gamit ang kanyang balikat. Piling-pili ang pagluluto nya at hanggang legs lang ang puwede nyang i-work out.

Nagti-therapy ngayon si Marvin para sa tuluyang paggaling.