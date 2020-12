Aral at pagbangon mula sa trahedya

Nitong Lunes, ika-30 ng Nobyembre, nagbalik-tanaw ang mga Bicolano sa ika-14 na taon ng pananalasa ng bagyong Reming sa Albay.

Dahil sa naturang bagyo, higit isang libong katao ang nasawi matapos matabunan ng rumagasang bato’t putik mula sa Bulkang Mayon.

Bilang paggunita sa ating mga sawimpalad na kababayan, pinangunahan ng Ako Bicol party-list ang isang simpleng commemmoration sa Padang Shrine (o Typhoon Reming Memorial Shrine) sa Barangay Padang, Legazpi City. Ang tema ng paggunita: ”Sa Likod kan Diklom, may Paglaom: Sarong Pagrumdom.”

Ipinatayo po ng AKB ang shrine bilang pag-alala sa mga nasawi at mga taong ‘di na natagpuan dahil sa lahar na dulot ng bagyong Reming noong Nobyembre 30, 2006. Matatagpuan sa shrine ang tatlong krus at may marker na nakasulat ang mga katagang ito: “To nature’s beauty and wrath; To those who perished & others who survived; You are not forgotten, neither will you ever be. To our individual resilience and communal determination; To our triumph over tragedy; Let this mark the change, not the end of strength, hope and peace.”

Maraming survivors at kaanak ng mga nasawi ang bumibisita sa shrine. Bukod sa pagdarasal para sa mga nawala nilang mahal sa buhay, dito rin sila humuhugot ng pag-asa para sa hinaharap. May mga turista ring bumibisita upang mag-alay ng panalangin para sa mga biktima ng trahedya.

Bago nanalasa ang bagyong Reming, isang maunlad na barangay ang Padang. Masayahin at mababait ang mga nakatira dito. Ngunit nang sagasaan at tabunan ng lahar ang halos 90 porsyento ng lugar, mistula itong naging ghost barangay. Matapos ang 14 taon, masasabi nating nakabangon na ang Padang ngunit karamihan sa mga dating residente ay lumipat na sa Taysan Resettlement Site.

Mapait man ang iniwang pinsala ni Reming, nag-iwan ito ng aral sa mga Bicolano. Naging seryoso at masigasig sila sa segregation ng basura at pagtatanim ng puno sa kanilang kapaligiran upang labanan ang climate change. Isa rin itong dahilan kaya’t ginawang adbokasiya ng AKB ang tree planting hindi lang sa Padang kundi sa buong lalawigan ng Albay kung saan matatagpuan ang Bulkang Mayon.

Natuto rin ang mga Bicolano na maging handa at matatag sa pagharap sa kalamidad. Muli itong nasubukan sa pananalasa ng magkasunod na bagyong Rolly at Ulysses na tumama sa Bicol Region kamakailan. Ang bagyong Rolly, na may hanging umaabot sa 250 kilometers per hour at bugso na 315 kph, ay nag-iwan ng P7 bilyon pinsala sa imprastraktura at P2.3 bilyon sa agrikultura ng rehiyon. Ang pinsala ay pinalobo pa ng paghagupit ng bagyong Ulysses nitong Nobyembre lamang. Sa magkasunod na bagyo, higit 20 Bicolano ang nasawi.

Umaasa ang inyong lingkod na ang mga nagdaang kalamidad ay magsilbing aral upang higit na paigtingin ang mga programa para makaiwas ang ating mga kababayan sa mga kalamidad.