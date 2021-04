Arado hari ng Under-16

NAGPATULOY ang pananalasa ni Arena Grandmaster Fletch Archer Arado ng Zamboanga City matapos maghari sa Under-16 Boys ng 2021 National Age Group Chess Championship – Visayas Leg online tournament kamakalawa ng gabi na nilaro sa tornelo.com.

Kumoekta ang 13-year-old chesser ng anim na puntos mula sa five wins at two draws sa seven outings para makopo ang titulo sa 10 minutes + 5 seconds increment rapid time control format.

May six points din si Ivan Travis Cu, 12 ng San Juan City subalit natalo siya sa tie-break kay Arado kaya naman nagkasya ito sa second place.

Pangatlo si Kelly Martin Balbaboco ng Paranaque City na may 5.5 points. (Elech Dawa)