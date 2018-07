Ara walang kuwenta ang sagot, mga fan na-disappoint

Marami ang nag-abang sa guesting ni Ara Mina sa Tonight with Boy Abunda, at disappointed sila dahil hindi naman daw ‘pasabog’ ang naging sagot ng controversial actress tungkol sa tanong sa kanya ng host na si Boy Abunda kung may inagawan ba siya, dahil simple lang ang sinabi niya.

“Wala… hindi!” lang ang sinagot ni Ara.

At sinabi rin niya na wala rin siyang dapat i-explain sa public tungkol sa mga controversy sa kanya at choice raw niyang manahimik na lang.

“Wala akong dapat i-explain,” sabi pa ni Ara sa guesting niyang ‘yon sa TWBA.

Anyway, baka nga ayaw na lang sumagot ni Ara dahil ayaw na rin niyang ma-justify pa ang ganoong issue sa kanya.

May iba talaga na gusto na lang manahimik para hindi na lumaki ang issue na kinakasangkutan. At ‘yun nga ang gusto ni Ara, hayaan na natin siya dahil karapatan naman niya ‘yon!

———–

Yasmien nagliliyab ang relasyon kay Rey

Ginanap sa Manila Polo Club noong Friday night ang anniversary party ng GMA 7.

Isa sa mga um-attend doon ang ‘Hindi Ko Kayang Iwan Ka’ lead star na si Yasmien Kurdi.

Pero hindi si Mike Tan na leading man niya sa na­ngungunang afternoon series ang date niya roon dahil ang real life husband niyang si Rey Soldevilla, Jr. ang kasamang nag-enjoy ni Yasmien sa Kapuso event na ‘yon.

Walang flight ang pilot-husband ni Yasmien, kaya naman naging date night nila ang anniversary party ng Siyete.

Ang mga ganoong ‘date’ ang nagpapanatili sa ‘fire’ sa relasyon ni Yasmien at ng kanyang husband kahit pa nga sabihing pareho silang busy sa kani-kanilang trabaho.