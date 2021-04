Ara, Dave kasal malabo pa

Magkasama sa Mommy Squad account sa Kumu sina Ara Mina, Melissa Ricks at Say Alonzo. Tuwing Saturday, 8:30PM sila nagla-live.

May isang involved sa online show nila na tinanong ko kung napag-usapan na ba ng tatlo sa Mommy Squad ang tungkol sa pagkansela muna ni Ara sa wedding nila ni Dave Almarinez, pero hindi pa raw.

“Baka hindi naman pag-usapan sa show ang tungkol doon. Iba’t ibang topic na nakaka-relate ang mga mommy ang pinag-uusapan nila.

“Basta ‘yung tungkol sa decision nina Ara at Dave na i-move muna ‘yung kasal nila, sinabi naman niya sa Viber group nila.

“Wala pa ring new date para sa wedding nina Ara at Dave,” sey ng kausap ko.

Alessandra live sa Abante

Mamayang 2:00PM, makakatsikahan ko si Alessandra sa “Anything Goes” show ko sa Facebook page ng Abante News Online.

Pag-uusapan namin ni Alessandra ang mga bagay-bagay na ginagawa niya sa bahay ngayong naka-lockdown siya.

Siyempre, isa sa pagtsitsikahan din namin ay ang niece niyang si Baby Fiore, kaya tutukan ‘yon mamaya, huh!

Richard, Sarah tutok sa kalusugan

Kahit nasa Los Angeles, California ako, araw-araw ko pa ring nakaka-chat via WhatsApp ang misis ni Richard Gutierrez na si Sarah Lahbati.

Kinukumusta ni Sarah sa akin ang niece niyang si Lorin Bektas na kasama ko nga rito. Kapag kinukumusta ko si Sarah, ikinukuwento na every morning ay regular pa rin ang pag-e-exercise nila ni Richard.

Actually, kahapon, nag-run pa sila around the village. May sinusunod na diet and exercise ang mag-asawa to be fit and healthy.

Kailangang-kailangan daw talaga ‘yon para mas matindi ang immune system at hindi tamaan ng sakit lalo na ngayong pandemic!