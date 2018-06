Aquino, Abad kakasuhan sa DAP – Ombudsman

NAKITAAN ng probable cause ng Office of the Ombudsman para kasuhan sina dating Pangulong Benigno ‘Noynoy’ Aquino III at dating Department of Budget and Management Secretary Florencio ‘Butch’ Abad kaugnay sa Disbursement Acceleration Program (DAP) na ipinatupad sa kanyang administrasyon.

Ipinahayag kahapon ng Ombudsman na sasampahan sina Aquino at Abad ng kasong “usurpation of legislative power” sa ilalim ng Article 239 ng Revised Penal Code.

Pinagbigyan ng special panel ang mosyon ng mga nagsampa ng kaso noong Mayo 22 at inaprubahan naman ito ni Ombudsman Conchita Carpio-Morales noong Hunyo 14.

Ayon kay Morales may paglabag si Aquino sa ginawa nitong pagpapalabas ng National Budget Circular No. 541 para sa pagpapatupad ng DAP.

Dahil umano sa circular na ipinalabas ni Aquino ay nabigyang daan ang pagpapalabas ng P72 bilyong pondo na kinuha mula sa unobligated allotments ng iba’t ibang sangay ng gobyerno.

Ibinasura naman ng special panel ang mosyon ni dating Abad na ipawalang-saysay ang kaso laban sa kanya. (Tina Mendoza)