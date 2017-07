Sa botong 261 pabor kontra 18, aprubado na sa joint session ng Kongreso ang hinihingi ni Pangulong Rodrigo Duterte na limang buwang extension ng Martial Law sa Mindanao at pagsuspinde sa writ of habeas corpus.

Sa nominal voting, 16 mula sa 20 Senador ang bomoto pabor sa hinihirit ng Pangulo na Martial Law extension habang 4 lamang ang tutol na kinabibilangan nina Sens. Franklin Drilon, Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Risa Hontiveros.

Sa panig ng Kamara, 245 miyembro ang pabor habang 14 ang tutol.

Kailangan lamang ng 158 boto upang makuha ang majority votes mula sa dalawang kapulungan ng Kongreso.

Si Senator Gringo Honasan, ay nag-sponsor sa panig ng Senado para aprubahan ang naturang kailangan ng Pangulo.

Depensa ng Senador, ang pagpapalawig ng Martial Law ay siyang tutugon ng problema sa Mindanao bukod sa makakatulong upang mapabilis ang rehabilitasyon sa Marawi City.

“Is Martial Law the solution? There are potentials for abuse but the mechanisms for prevention are within our control. Martial Law in Mindanao involved both risks and opportunities and we can manage both,” ayon kay Honasan.

Naghain ng mosyon si Senate Minority Leader Franklin Drilon upang tutulan ang limang buwang extension ngunit natalo ang kanyang mosyon matapos na ito’y pagbotohan.

Sa panig ng Kamara, si Majority Leader Rodolfo Fariñas naman ang nag-sponsor para aprubahan ang hiling na Martial Law extension ng Pangulo.

Kahapon natapos o nagpaso ang idinekalarang 60-araw na Martial Law na siyang itinakda at pinahintulutan ng saligang batas.





Pagbubukas

Eksaktong alas-9:00 ng umaga, binuksan nina Senate President Koko Pimentel at House Speaker Pantaleon Alvarez ang Joint Session ng Kongreso upang talakayin ang hinihirit ni Pangulong Rodrigo Duterte na Martial Law extension sa Mindanao.

Sa roll call, lumitaw na sa kabuuang 291 Kongresista, 242 ang present habang mula naman sa 23 miyembro ng Senado, 14 ang sumagot sa roll call habang sa kalaunan ay umabot na sa rin sa 20 Senador ang nakitang dumalo sa sesyon.

Tanging sina Sens. Nancy Binay, Antonio Trillanes at Leila de Lima ang hindi nakadalo.

Paliwanag ng Palasyo

Sa panig ng Malacañang, nagbigay ng paliwanag sina Executive Secretary Salvador Medialdea, Defense Secretary Delfin Lorenzana, AFP chief of staff Eduardo Año at National Security Adviser Hermogenes Esperon para sa hinihinging limang buwang Mindanao Martial Law ni Pangulong Duterte.

Umapela si Medialdea sa mga senador at kongresista na aprubahan ang pagpapalawig sa Proclamation 26, o ang pagpapairal ng Martial Law rule sa Mindanao at pagsuspinde sa writ of habeas corpus.

Aniya, sa unang 60-araw umano nang isailalim ang Mindanao sa batas militar ay hindi pa rin natapos ang problema kaya kailangan itong palawigin base na rin sa personal evaluation ni Pangulong Duterte at sa naging resulta ng security assessment sa Mindanao na isinagawa nina Lorenzana, Año, PNP chief Ronald dela Rosa, Esperon Jr. at ng National Intelligence Coordinating Agency (NICA).

Sa nasabing joint session ay ini-report din ni Medialdea ang sitwasyon sa Mindanao, aniya, patuloy na nakikipagbakbakan sa pwersa ng militar ang Maute group, Abu Sayyaf Group, Ansarul Khilafah Philippines at Bangsa­moro Islamic Freedom Fighters (BIFF), at armado pa rin ang mga ito ng mga malalakas na armas gaya ng rocket-propelled grenade at may mataas pa rin na supply ng bala.

Ang mga panguna­hing target na sina Isnilon Ha­pilon at ang Maute brot­hers ay nanatili pa rin na at-large, may banta ng diversionary tactics sa ibang lugar na pangangasiwaan ng ilang mga sympathi­zers ng grupo at may mga foreign terrorist kabilang ang 20 Indonesian ang kasamang lumalaban ng mga terorista.

Session nabulabog

Samantala, saglit na nabulabog ang joint session ng Kongreso kahapon nang biglang magsisigaw ng “No to Martial Law, Never Again, Never Again To Martial Law” ang anim na kalalakihan at isang babae na nasa gallery dahilan para agaran silang kaladkarin palabas ng session hall.

Bitbit ang placard ay nagsisigaw ang pitong audience habang nasa kasagsagan ng pagtatanong si ACT Teachers Party-list Rep. Antonio Tinio.

Naging maagap naman ang mga marshals na agad silang ineskortan palabas at agad na dinala sa Legislative Security Building bago inihatid sa Quezon City Police Station 6 kung saan sila kakasuhan.

Walang ML expansion

Tiniyak naman ni Lorenzana na hindi mangyayari ang pagdeklara o pagpapairal ng Martial Law sa buong bansa.

Tugon ito ni Lorenzana sa tanong naman ni Senador Francis ‘Kiko’ Pangilinan ukol sa posibleng pagpapalawak pa ng saklaw ng Martial Law kapag umatake ang Abu Say­yaf sa bahagi ng Visayas o maghahasik ng opensiba ng New People’s Army (NPA) sa Luzon.