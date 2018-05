Appointee pasaway sa dress code

PINUPUNA ngayon itong isang opisyal ng gobyerno dahil sa tuwing pumapasok sa opisina ay nakasuot lamang ng T-shirt at hindi gumaya sa mga kapwa opisyal na pormal kung magdamit.

Hindi naman sana masama kung magsuot ng T-shirt si sir kapag araw ng Biyernes na tinaguriang ‘wash day’ sa ilang mga tanggapan, pero ginagawa kasing araw-araw ang pagsusuot nito.

Daig pa siya ng kanyang mga staff na kun­todo barong o kaya ay naka-puting long-sleeve kaya awkward ang pakiramdam kapag nasa opisina na ito.

Hindi mo tuloy maisip kung nagpapaka-masa itong presidential appointee o sumusunod sa polisiya ng Presidente na maging simple lang.

Pero por Diyos! Igalang naman sana ng opisyal ang kanyang opisina dahil maayos namang magdamit ang mga kapwa opisyal at bukod tanging siya lang ang trendsetter ng T-shirt na pamasok sa opisina.

Puna ng isang kapwa opisyal, nakaka-turn off itong presidential appointee dahil kahit may meeting sila ay naka-poloshirt ito na akala mo ay saling-pusa sa grupo at nahihiya naman silang pagsabihan ito na sumunod sa dress code dahil bago pa man tinanggap ang trabaho sa gobyerno ay dapat alam na niyang ito.

Pero baka sa mga susunod na araw ay hindi na makikita sa ganitong get-up ang opisyal dahil matunog na sisibakin na siya ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa dami ng sablay at perang sinayang ng opisyal na ito.

Ang opisyal na astang ‘cool’ sa kanyang get-up sa pagpasok sa opisina ay may initials na ‘A’ sa kanyang pangalan at apelyido at binansagang ‘coffee mode’ dahil parang magkakape lang sa cafeteria kung mag-a­yos.