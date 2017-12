Apo ni Digong binanatan sa Malacañang photoshoot

Idinepensa kahapon ng Malacañang ang apo ni Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ilang netizens na bumabatikos sa ginawa nitong photoshoot sa Palasyo.

Umiikot ngayon sa social media ang mga larawan ni Isabelle Duterte mula sa Instagram post kung saan suot nito ang ilang eleganteng gowns na kinunan sa loob ng Malacañang para sa kanyang debut sa ­Enero 26.

Kinuwestiyon ng ilang netizens ang naturang photoshoot partikular ang mga larawan ni Isabelle na nakita ang Presidential seal.

Ipinahayag ni Pre­sidential Spokesman Harry Roque na hindi dapat palakihin o ga­wing isyu ang photoshoot sa Malacañang ni Isabelle na apo ni Pangulong Duterte sa anak nitong si Davao City Vice Mayor Paolo ‘Pulong’ Duterte.

Sinabi ni Roque na sa tingin niya ay hindi isyu ang photoshoot ng apo ng Pangulo dahil kagaya rin lang ito ng mga ordinaryong tao na nagpapa-picture kapag nagawi sa Palasyo ng Malacañang.

“Alam ko nag-pictorial lang noh, ang Presidente nga dapat nakatira sa Malacañang pero pinili niya huwag tumira sa Malacañang. Kung pinili niya tumira do’n, eh sana kasama niya ang buong pa­milya. I don’t think it should be an issue,” pahayag ni Roque.

“So sa akin wala namang masama doon, nag-pose lang ng birthday ‘yung apo ng Presidente,” sabi pa ng Kalihim.

Ilang netizens ang kumuwestiyon dito. Naging usap-usapan sa Twitter ang ginawang photoshoot ni Isabelle at mayroong hindi nagustuhan ito.

Isang netizen na nagngangalang Roxie Ramirez ang nag-tweet na “People asking why we’re salty about Isabelle Duterte’s photoshoot. Malacañang is paid for by taxpayers. We’re paying for her photoshoot”.