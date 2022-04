Apo ng Thailand princess: Maggie bilyonaryo ang pinalit kay Victor

Very open na talaga si Maggie Wilson sa kanyang relasyon sa Thai businessman na si Tim Connor. Sa Instagram, ipinost ni Maggie ang L’Officiel Magazine kunsaan, silang dalawa ang cover. At tinatawag nga silang “power duo.”

Tila very proud din si Maggie sa present partner dahil ipinost pa niya sa caption ang introduction sa kanila. Na tipong ipinapakilala niya sa lahat na hindi rin basta-basta ang bagong boyfriend. Aba e, apo sa tuhod lang naman pala ito ng dating Prinsesa ng Thailand, huh!

Kaya hirit ng marami, aba, bilyonaryo rin pala ang dyowa ni Maggie.

Madalas kasi na may nagko-comment na ibang netizens kay Maggie at sinasabi rito na kesyo nakahiga na raw sa kama, lumipat pa sa banig. Meaning, bongga na o mayaman na ang estranged husband na si Victor Consunji, ipinagpalit pa.

Kaya sa caption ni Maggie, nakalagay na, “Tim & Maggie are a Power Duo in the true sense. Tim is a British-Thai business mogul. He is the great Grandson of the late Mom Chao Jayankura (Her serene Highness Princess) of Thailand, and has been a game changer in the fields of investments and entertainment.

“Maggie is a Scottish-Filipino ex beauty queen, television personality-turned-designer and ntreprener who was raised in Saudi Arabia.”

Base naman sa mga comments, pansin daw nila na ngayon lang naging super proud si Maggie sa partner niya.

B-day ni Angel bumaha ng papuri

Ika-37th birthday ni Angel Locsin nitong April 23 at makikita nga siguro na kapag marami kang naipakitang maganda sa kapwa mo at sa‘yong mga nakakasama sa trabahao, kapag ang social media ay bumabaha ng mga birthday greeting.

Halos tungkol sa mga nagawang kabaitan sa kanila ni Angel ang laman ng mga birthday message na nababasa namin sa mga kapwa niya celebrity at gayon din sa ibang na-touch niya ang buhay.

Isa sa may mga unang pa-tribute agad sa Instagram ay ang best friend ni Angel na si Dimples Romana.

Sey ni Dimples na ang puso raw ni Angel ang legacy nito.

“Maligayang kaarawan sa aking pinakamamahal na bestfriend, mars for life @therealangellocsin.

“To say that I am proud of the woman you have become and the legacy of your heart would be an understatement. If only people would get to see you up close and hear you speak, they too would love you even more.

“I have never known a woman as strong, as dignified, as loving and as loyal as you are. Thank you for being by me, with me, always. In many of life’s struggles and victories, lagi kitang kasama. Salamat. I am truly blessed to have a bestfriend who has a heart big enough to fill all that love you so willingly and selflessly give to everyone.

“I love you Lyka! My Trixie heart will always be your biggest fan.”

Gabbi, Khalil nakamamatay lambingan

Ang daming kinilig sa ipinost ni Gabbi Garcia na napaka-sweet dance nila ng boyfriend na si Khalil Ramos.

Mukhang random video lang ito na napasayaw ang dalawa habang mahigpit na magkayakap sa kanta ni Shania Twain na “You’re Still The One.”

Sabi sa mga comment na kunsaan, very happy ang mga netizen sa relasyon nina Gabbi at Khalil, tingin daw nila, silang dalawa na talaga ang magkakatuluyan.

Aliw rin ang ilang comments na, “O ‘di ba, nag-survive ako sa pandemic, pero sa inggit rin pala ako mamamatay.”

“Gusto ko lang naman mag-Ingstagram.”

“Here we go again I want jowa feeling.”

Pero ang mas winner na comment, ‘yung naalala na ganitong-ganito rin daw noon sina Janella Salvador at Markus Paterson bago ma-out na buntis na ito. May lumabas din video na nagsasayaw ang dalawa.