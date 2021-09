Apo Island unang zero waste barangay sa PH

Umani ng mga papuri at pagkilala ang Isla ng Apo sa Negros Oriental dahil sa kamangha-manghang mga inisyatibo roon dahilan upang itanghal itong kauna-unahang ‘zero waste island barangay’ sa Pilipinas.

Ang island community na matatagpuan sa bayan ng Dauin ay kinilala ng Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) sa pagpapatupad ng mga sistema ng pamamahala sa basura na si­nimulan ng grupong War On Waste (WOW) Negros Oriental noong nakaraang taon.

Nabatid na ang GAIA ay may alyansa sa buong mundo ng mahigit sa 800 mga grassroots group, mga non-governmental organization, at mga indibidwal sa 90 mga bansa.

“We want to recognize Apo Island for their amazing work on their Zero Waste journey. We want to acknowledge their hard work and to encourage them to sustain it and do more,” batay sa paha­yag ni GAIA Asia Pacific Regional Coordinator Froilan Grate nitong Setyembre 18.

Ilan sa mga zero waste na hakbang ng barangay ay pagsasagawa ng information campaign upang turuan ang mga sambahayan ukol sa tamang paghihiwalay ng basura, paggamit ng composting, door-to-door na pagkolekta ng mga hiniwalay na basura, at pagtatayo ng desentralisadong Materials Recovery Facility (MRF).

Sinasanay din ang mga nasa komunidad ukol sa ‘waste assessment’ at ‘brand audit’ upang ipakilala makatulong sa pagdisenyo ng waste management system na akma para sa isla.

Sa kasalukuyan, ang Apo Island ay may pitong waste worker, apat na MRF, at ordinansang kumokontrol sa single-use plastics doon.

Kilala ang Apo Island bilang hotspot ng mga turista at tahanan ng malinis na pu­ting mga beach, dive spot, at protektadong santuwaryo ng dagat. (Dolly Cabreza)