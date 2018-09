Aplikasyon sa nabakanteng posisyon nga ni CJ De Castro, gisugdan na sa JBC

Gibuksan na sa Judicial and Bar Council (JBC) ang aplikasyon alang sa posisyon sa pagka Associate Justice sa Korte Suprema nga nabakante human gitudlo si Chief Justice Teresita De Castro isip bag-ong mangulo sa Hudikatura.

Sa pahibalo nga gipirmahan ni Supreme Court Clerk of Court ug JBC Ex-Officio Secretary Edgar Aricheta, gitakda ang deadline alang pagduso sa aplikasyon hangtud sa October 1, 2018, sa alas 4:30 sa hapon.

Higpit ang pahibalo sa JBC nga kinahanglan nga kumpleto ang mga documentary requirement sa tanang mga aplikante.

“[A]ll incomplete applications and/or out of date documentary requirements and those submitted beyond the deadline shall not be given due course,” pahimangnu sa JBC.

Gikatakda usab nga buksan sa JBC sa sunod nga adlaw ang aplikasyon alang sa usa pa bakanteng puwesto sa Korte Suprema tungod usab sa pagtudlo ni Associate Justice Samuel Martires isip Ombudsman.