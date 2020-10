LAMPAS 700 na ang mga aplikante sa Women’s National Basketball League, ayon kay WNBL executive vice president Rhose Montreal.

“Sobrang overwhelming. We at the WNBL are truly humbled with the number of applications we receivd,” pahayag ni Montreal.

Bagama’t sandamakmak ang nagpasa ng kanilang ‘resume’ ay asahan namang matatapyasan din ang mga aplikante dahil kailangan pa silang i-evaluate.

Magaganap ang Draft Combine sa Oktubre 12 at 16 sa Pampanga. (Aivan Episcope)