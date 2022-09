Apl.de.ap. ‘di bf: Hindi ako buntis – KC

Nilinaw ni KC Concepcion ang tungkol sa kanila ng Black Eyed Peas member na si Apl.de.ap.

Nabalita kasi noon na nagkaroon ng relasyon ang dalawa noong tumira pansamantala sa US si KC noong nakaraang taon.

Pinagdiinan ni KC na magkaibigan lang sila ni Apl.de.ap.:

“Hindi, hindi naging kami. Very close kami, I love the guy. I respect him, I admire him. Pinapatawa niya ako nang sobra, mabait siya sa akin. Hindi naman, he’s very busy with work as well. Whatever will be, will be. No, hindi kami,” sabi ni KC sa interview sa kanya ni MJ Felipe sa TV Patrol.

Wala raw lovelife si KC sa kasalukuyan dahil hindi raw madaling magkahanap ng makaka-date sa ibang bansa.

“Dito sa States, ang hirap mag-date. Minsan akala mo serious, ‘yun pala casual lang pala. I’m in my 30s. I’m not going to lie, I definitely take relationships more seriously now. Tapos I dream na one day ako naman ang ikakasal, kasi kinasal na ‘yung sister ko sa Sweden. My gosh, naunahan pa ako!” natatawang sabi pa niya.

Giniit din ni KC na fake news ang lumabas na balitang buntis siya.

“Huy guys, ang tagal niyo nang issue ‘yan ha. Ang dami ko nang supposedly nabuntis, pero hindi talaga,” diin pa niya.

Nasa US si KC para tapusin ang Hollywood film na ‘Asian Persuasion’ na noo’y natengga ang production dahil kinapos ng budget ang director-producer nito na si Jhett Tolentino.

Nagbigay ng update si KC sa nagaganap na sa naturang pelikula kunsaan kasama niya ang maraming Asian actors.

“Ini-edit na siya now. Baka January ipalabas. Nakakatawa yung pelikula, it’s about two people na nag-divorce and ayaw magbayad nung lalake. So naghahanap siya ng way na takasan yung babayaran niyang alemony. Ako yung asawa niya,” sey ni KC.

May plano raw na i-submit ng producer ang naturang pelikula sa ilang festivals sa US. Magiging available din daw ito for streaming pagkatapos itong ipalabas sa mga sienhan sa January 2023.

Limang buwan na nag-shoot si KC sa New York for the film at lumipad siya for Los Angeles kunsaan kasama ang inang si Megastar Sharon Cuneta for two to three weeks.

This week ay papabalik ng Pilipinas si KC para sa 18th birthday ng kapatid na si Miel. Nagulat nga raw si KC na umamin na “queer” si Miel may dalawang buwan nang nakakalipas.

“I didn’t know about it, I found out like everyone else. After that, I just talked to mom and to dad and sabi ko lang kung saan siya happy, kung saan siya masaya, we’ll support her,” sey pa niya. (Ruel Mendoza)