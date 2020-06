Apela sa Palasyo: Kampihan mga mangingisda

Iginiit ni Senador Risa Hontiveros na hindi dapat palampasin ng gobyerno ang nangyari sa karagatan ng Occidental Mindoro kung saan nagsalpukan ang bangka ng mga mangingisdang Pilipino at Hong Kong.

“Are we going to let another Chinese vessel get away with committing a `hit and run’ against Filipinos inside our territorial waters?” ani Hontiveros.

Sinabi ito ng senador matapos ipahayag ng Malacañang na “banggaan lang” ang nangyari sa karagatang sakop ng Pilipinas.

“Pumanig naman tayo sa sarili nating mga mangingisda,” ani Hontiveros.

Nilinaw naman ni Coast Guard spokesperson Commodore Armand Balilo na maalon kaya nangyari nagkasalpukan ng Vienna Wood sa F/V Liberty Singko kung saan ay patuloy ang paghahanap sa 14 katao na sakay ng bangka.