Apela kay Duterte: Lupain ng pamilya Litton i-convert na industrial

Umapela kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga residente sa Brgy. Sumalo, Hermosa, Bataan kung saan matatagpuan ang nasa 213 hektaryang lupain ng pamil­ya Litton sa pangangasiwa ng Riverforest Development Corporation (RDC).

Nabatid na sumulat na kay Pangulong Duterte ang mga residente at umapela para igiit ang conversion ng lupain at pinatotohanan ang findings ng mga eksperto na hindi angkop ang lupa para sa pagsasaka.

“Ang pagkakaroon po ng Hermosa Ecozone at ang industriyalisasyon sa buong lalawigan ng Bataan ay isang napakagandang kaganapan para po matiyak ang maunlad na ikabubuhay ng aming mga pamayanan. Lahat kami ay hindi na pagbubungkal ng lupa ng Sumalo ang ikinabubuhay, kinakailangan magtrabaho sa labas ng Sumalo para itaguyod ang kabuhayan ng aming pamilya,” pahayag ng mga residente.

Napasakamay ng online news Bilyonaryo.com.ph ang kopya ng liham kay Pangulong Duterte ng mga residente na matagal nang naninirahan sa naturang barangay at alam ang kasaysayan ng lupain sa kanilang lugar.

“Makalipas ang mara­ming panahon hindi po umunlad ang aming produksyon sa agricultura. Naniniwala po kami sa pag-aaral na isinagawa ng Department of Agriculture noong 1994 na nagsasabing hindi produktibo ang lupa ng Sumalo para sa gawaing agricultural at nagbigay ng rekomendasyon na ‘best suited for purposes other than agricultural production’,” bahagi pa ng liham.

Sa panayam ng Bilyonaryo sa mga residente, umaasa umano sila na magbabago ang kanilang pamumuhay sa Sumalo kapag naipatupad ang kautusan ng SC.

Isa si Leopoldo Afable sa matatandang residente sa Brgy. Sumalo na nagsabing nahadlangan ang pag-unlad ng kanilang lugar dahil na rin sa politika na pasimuno ang community leader nila.

“Even before the Litton family could start development in the area, the SANAMABASU led by its barangay chair, Rolando Martinez had prevented through underhanded legal and physical means to derail any move to develop the lands,” sabi ni Afable.

Para labanan ang ginagawa ni Martinez at ng iba pang interesadong partido ay bumuo umano ang mga residente sa Sumalo ng sarili nilang grupo para isulong ang conversion ng kanilang lupain na mula agricultural ay gawing isang industrial, commercial at residential area.

Nabatid na makalipas ang mahigit 24 taon matapos ideklara ng Supreme Court (SC) ang conversion ng lupaing pag-aari ng pamilya ng trendsetter na si Johnny Litton mula agricultural tungo sa industrial zone ay nananatili pa ring malaking hamon ang implementasyon nito, base sa mga opisyal na dokumento. (Nancy Carvajal)