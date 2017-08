Apela kay Duterte: Free tuition sa kolehiyo ‘wag ibasura!

Umapela si Senadora Nancy Binay kay Pangulong Rodrigo Duterte huwag i-veto ang panukalang libreng matrikula sa mga state colleges and universities (SUCs).

Nanawagan din ang senadora sa Department of Budget and Management (DBM) na tulungan ang senado na humanap ng paraan para matustusan ang libreang tuition fee sa mga iskolar ng bayan.

Hindi kinagat ni Binay ang dahilan ni DBM Sec. Benjamin Diokno na masyadong mabigat sa pamahalaan ang pagbibigay ng libreng tuition sa SUCs kaya’t tinutulan niya ito at inirekomenda sa Pangulo na i-veto ang Free Higher Education Act.

Sinabi ni Binay na sa halip na tuluyang isantabi ang panukala ay dapat humanap muna ng paraan ang DBM upang maipatupad ito.

Naniniwala ang senadora, na malaki ang maitutulong ng DBM na makakahanap ng paraan upang inisyal na masimulan ang pagpapatupad ng Free Higher Education Act na hindi naman maapektuan ang iba pang priority programs ng pamahalaan.

“Every parent is praying that the President would finally sign the free higher education bill. I hope the President does not veto the measure. We can’t just give up without giving it a try. Sayang naman ang nasimulan na natin,” giit ni Binay.

Una nang tiniyak ni Sen. Bam Aquino na pangunahing may akda sa Free Higher Education Act na “by hook or by crook”, sisiguraduhin niyang maipatutupad ang libreng tuition fee sa mga SUCs.