Apatan pautakan sa ‘Rredworks Chess’

ISUSULONG ang pinakahihintay na Rredworks 2100 Average Team Rating Open 4×4 Rapid Chess Team Tournament sa Marso 15 sa League One, Inc. Southgate Mall sa Magallanes, Makati City.

Inaasahang dadagsa ang mga woodpusher upang lahukan ang event na nakalaan ang P30,000 para sa team champion.

Tatanggap ang second­ placer ng P20,000, may P10,000, sa third at P8,000 at P6,000, sa fourth at fifth placer ayon sa pagkakasunod.

May tig-apat na player­ ang bawat team at may average rating na 2100 habang ipapatupad ang seven round Swiss system format, 20 minute plus five second delay.

Puwedeng mag line-up ng titled player.

May special award worth P3,000 para sa top Government Team, College Team, Women Team at 14 years old and below kiddies Team habang tig-P500 para sa best performer sa board 1, 2, 3 at 4. (Elech Dawa)