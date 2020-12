Apat na kapansanan ng PWD

Kahit saan tayo magpunta, nakikita natin ang mga lugar, pila, o daanan para sa mga senior citizens. Isa dito ay ang pila para sa mga PWD o Persons With Disability. Sa Tagalog, mga taong may kapansanan, mapa pisikal, kaisipan, intelektuwal, o pandama. Ang karapatan ng mga PWD ay nakasaad sa isang Republic Act, ang RA 7277. Ito ang tinatawag na magna carta ng mga may kapansanan. Nakasaad dito ang kahulugan ng isang PWD, ang kanilang karapatan, at kung papaano ang pakikitungo ng lipunan sa kanila. May karagdagang pang batas, ang RA 10754, kung saan nakalarawan ang kanilang mag benepisyo. Maliban sa mag diskwento, kinabibilangan ang iba pa nilang pribiliheyo kung kaya’t nabibigyan sila ng PWD identification card para makilala sila at mabigyan ng mga nararapat para sa kanila.

May apat na kapansanan na kinikilala.

1. Physical, napakarami ng mga ehemplo nito. Kabilang na ang mga karamdaman ng katawan, gaya ng utak at spinal cord, puso, baga, at mga kalamnan at mga biyas, at iba pa. Sa utak, andiyan ang inatake na tinatawag na cerebrovascular accident o stroke, cerebral palsy, Parkinson’s disease at epilepsy. Sa spinal cord, mga aksidente dito at multiple sclerosis. Sa puso, ang mga inatake din gaya ng myocardial infarctions. Sa baga, ang COPD o chronic obstructive pulmonary disease at hika o bronchial asthma. Sa katawan, kasama ang anumang natanggal o naputol gaya ng mga amputees. Ang arthritis ay kabilang din dito pati ang mga napinsala dahil sa mga aksidente. Ang kanser ay sinasama din. Ang mga metabolic na problema gaya ng diabetes at mga immune disorders gaya ng HIV o AIDS, lupus, rheumatoid arthritis ay sinasama sa mga nabibilang na PWD.

2. Mental, kasama ang pagkalumbay o depression at pagkabalisa o anxiety. Ang karamdaman gaya ng autism andito din.

3. Intellectual, ay kung ang kapasidad na matuto ay nauudlot. Ito ang makabagong tawag sa mentally retarded. At ang huli,

4. Sensory na kung saan apektado ang pangdamdam natin. Kabilang ang kapansanan sa pagtingin, pagdinig, pangamoy, pananalita at pantikim, at pakiramdam sa panghawako pakiramdam.

Lahat ng nabanggit dito at marami pang iba ay natatawag na person with disability at maaaring mabigyan ng PWD card para maibigay ang pribiliheyong nararapat sa kanila. Ito ay dapat mag apply sa mga sanggunian ng PDAO, Social welfare o satellite offices, sa mga opisina ng kanikanilang mayor o di kaya sa kawani ng barangay. Hindi dahil may kapansanan ay agad agad mabibigyan ng PWD card, lalong lalo na kung hindi halata, kaya kailangan ang mga laboratory at imaging results at certificate ng doktor.

Nararapat na talagang bigyan ang mga may kapansanan ng special treatment at hindi sila discriminated. Sa mga wala namang problema at gusto lang makakuha ng PWD card para sa mga diskwento ay huwag na lang. Alalahanin natin na maswerte tayo na wala tayong kapansanan at ipaubaya na lang ang mga ito sa nangangailangan.

Hanggang sa susunod ! Keep healthy! Stay safe!

