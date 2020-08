Anxiety, stress sa lockdown labanan

Marami akong naririnig na comment tungkol sa lockdown, problema sa balat, anxiety, haggardness, stress at kung anu-ano pa.

May mga nagtatanong kung bakit kahit nasa bahay lang sila at walang ginagawa o walang trabaho lumalabas ang mga kung anu-anong imperfections o mantsa sa kanilang mga balat, gaya ng pimples, dryness, dark spots etc.

May kinalaman ba ang anxiety at stress sa estado ng balat ng isang tao?

Hindi ako medical expert o isang derma doctor pero sa aking palagay at sa paniniwala malaki ang kontribusyon ng pagkabalisa, stress, anxiety at kung anu-anong gumugulo sa isip ng tao kung bakit naglalabasan ang mga ayaw nating makita sa ating makinis na balat.

Ang utak ng tao ang nagdidikta sa galaw ng bawat parte ng ating katawan.

Kung paanong hindi nari-relax ang mga isip, ganundin naman ang buo nating katawan lalo na ang balat.

Dahil sa Covid nagdulot nang napakaraming problema sa atin; nawalan tayo ng trabaho, takot na mahawa at posibleng mamatay dahil sa virus.

Sa aking paniniwala, nakakatulong ang paggamit ng kung anu-anong beauty cream para sa mga nanunuyo ang balat. Acne cream naman sa mga may mga pimples at moisturizing body and face cream para pinamumulahan.

Kung wala itong epekto at patuloy ang manifestation ng mga sakit sa balat, mas magandang magpakunsulta sa derma doctor.

Pero kung iiwasan nating makaramdam ng stress, balisa o problema (na hindi naman totally natin maisasantabi lalo’t marami sa atin ang nagtatanong kung tayo babalik sa trabaho) posibleng maiwasan ang sakit sa balat.

Sa paraang nalalaman ko gumawa ng ibang pagkakabalahan sa loob ng bahay. Makinig ng mga feel-good-music, iwasang magbasa ng mga negative news o nakakadagdag ng takot at pag-aalala.

Mag-meditate, ipikit ang mga mata at balikan ang mga masasayang panahon ng ating buhay.

Kausapin ang mga taong makakapag-inspire at magtataas ng moral mo. Iwasan ang mga nega. Isipin ang mga biyayang natatanggap mo sa gitna ng pandemya. At higit sa lahat palaging magdasal, magpasalamat , humingi ng guidance sa Panginoon.